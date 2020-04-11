Брежнева рассказала, как проводит время в самоизоляции с Меладзе

Москва, 11 апреля. Популярная певица Вера Брежнева живет в самоизоляции вместе с супругом, композитором и продюсером Константином Меладзе. Он уверяет, что между ними царит полная идиллия.

Брежнева призналась, что рада проводить время на самоизоляции вместе со своими близкими, и между ними не возникает ссор.

«Это мечта Константина — быть со мной 24/7, чем дольше, тем лучше, поэтому он счастлив», — сказала артистка в YouTube-шоу «Люкс ФМ».

Компанию паре составила дочь Брежневой от украинского бизнесмена Михаила Кипермана Сара. Старшая дочь исполнительницы Соня, по словам певицы, осталась в США, поскольку не успела вернуться на родину из-за коронавируса.

Поддерживать хорошие отношения в семье на время самоизоляции удается, в том числе благодаря занятости. По ее словам, дочь по будням занимается с утра до вечера, супруг работает на верхнем этаже, а она убирается, тренируется, проводит прямые эфиры в социальных сетях. Встречаются члены семьи лишь на обеде, отметила 38-летняя вокалистка.

«У меня такая счастливая семья. Какие ссоры? Мы — грузин и украинка. У нас страсть», — сказала артистка, говоря о своих отношениях с мужем.

В прошлом году появились слухи, что Константин Меладзе закрутил роман с певицей из группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. Некоторые были уверены, что исчезновение совместных снимков из блога Брежневой лишь подтверждает доводы, однако артистка с иронией относится к домыслам злопыхателей.