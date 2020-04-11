Малькевич указал на безграмотность Znak.com в статье о фильме «Шугалей»

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич указал на множество фактических ошибок в статье Znak.com о фильме «Шугалей», раскритиковав издание за публикацию материла антироссийской направленности.

В своем Telegram-канале член Общественной палаты Малькевич напомнил, что ранее он рассказывал о кинокартине «Шугалей», повествующей о тяжелых испытаниях, которые приходится преодолевать похищенным в Ливии социологам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану. Событие было широко освещено в СМИ, в том числе и среди так называемых «независимых медиа». По его словам, «Знак» посвятил проекту большой материал, не удосужившись проверить факты.

Глава ФЗНЦ отметил, что авторы статьи допустили огромное количество ошибок, не сумев даже фамилию героя правильно написать. Кроме того, вместо посольства Ливии в Москве внезапно появилось «ливийское консульство».

«Часть информации вообще взяли откуда-то «с потолка»: например, про то, что «фонд был создан за десять дней до…» поездки группы социологов в Ливию. Спросили бы у меня! Я бы и объяснил, что есть понятие «регистрация» (официальная, юридическая), а есть — «создание», — пояснил он.

Как подчеркнул Александр Малькевич, общественная организация считается созданной с того момента, как было проведено собрание учредителей. ФЗНЦ долгое время работал, пока проходило юридическое оформление организации. Регистрация была завершена в марте 2019 года, этот факт Znak.com использовал для создания «нужного» информационного фона.

Наглядным примером безграмотности редакторов издания стал первый же параграф статьи.

«Где — причем со ссылкой на меня — рассказывалось о встрече Максима Шугалея и наших ребят с человеком по имени «Сайфа аль-Ислама Каддафи». Что это за существо неопределенного рода? Авторы говорят про «сына Каддафи», дают какое-то странное женское имя», — продолжил руководитель ФЗНЦ.

Малькевич добавил, что сына убитого боевиками лидера Ливии Муаммара Каддафи зовут Сейф аль-Ислам.

В завершение член ОП заострил внимание на том, как люди реагируют на заточение социологов в тюрьме. По его словам, даже те, кто конфликтовал с Шугалеем, говорят о необходимости освобождения исследователей, потому что так ведет себя любой нормальный человек.