Шесть человек в Удмуртии погибли, отравившись неизвестным веществом

Ижевск, 11 апреля. Шесть человек скончались в Удмуртии, отравившись неизвестным химическим веществом, которое употребляли в качестве спиртного, сообщили в СК РФ по региону.

Инцидент произошел 10 апреля в городе Сарапуле. Тела четырех человек в возрасте от 39 до 49 лет нашли в квартире. Погибшими оказались двое мужчин и две женщины.

Еще двоих мужчин в возрасте 39 и 44 лет госпитализировали, они скончались в больнице. По предварительным данным, они погибли от отравления.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, ведутся оперативно-следственные мероприятия, допрашиваются свидетели.

Ранее главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн предложил ограничить продажу алкоголя на период нерабочих дней, который продлили до конца апреля. Однако депутат Госдумы Шерин не поддержал эту инициативу, отметив, что она нанесет удар по алкомаркетам.