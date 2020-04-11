Голая Семенович показала, как проводит «полную дезинфекцию» в ванне

Москва, 11 апреля. Бывшая певица «Блестящих» Анна Семенович обнажилась в ванне, показав, как проводит полную дезинфекцию.

Звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте небольшой видеоролик — голая Семенович лежит в воде, показав плечи и немного грудь. Однако поводом для такой откровенной съемки стали меры предосторожности на время пандемии коронавируса

«После каждого выхода на улицу, прихожу домой и делаю полную дезинфекцию! Набираю ванну с солью, добавляю соду и много мыла, на всякий случай!» — написала 40-летняя артистка.

Поклонники знаменитой исполнительницы дали артистке несколько советов на тему, как правильно нужно принимать ванну во время эпидемии, и призвали отказаться от такого способа дезинфекции.

«Ванны с солью достаточно. Мыло каждый раз сушит кожу», — написала mariiarodina1301.

«Нюра, скипидар эффективней», — добавил thomasnevver.

«Аня, если это не шутка, то вы просто кожу так пересушите», — отметил kosol921.

Некоторых интернет-пользователей позабавили меры, принятые Семенович для борьбы с распространением коронавируса. Другие посчитали, что такие шаги говорят о «вирусе в голове» певицы.

«Надо в рот всего этого еще для пущей дезинфекции», — указал artemmarkov2254.