Виторган публично признал, что Собчак умнее его

Москва, 11 апреля. Актер и бывший супруг Ксении Собчак Максим Виторган признал, что экс-жена умнее его. В превосходстве Ксении он убедился, попытавшись прочитать ее любую книгу «Что такое жизнь?» Эрвина Шредингера.

О неудачном знакомстве с сочинением австрийского физика-теоретика Виторган поведал в своем Instagram.

«Боюсь, я переоценил свои возможности. <...> Думаю отложить, набраться жизненного опыта, самоуверенности и ощущения собственной значимости и вернуться к ней с умным видом», — написал он.

Тут же актер поинтересовался, удалось ли кому-то с гуманитарным образованием осилить этот труд.

Первой, кто прокомментировал запись, была Собчак. Она написала, что обожает это сочинение Шредингера, а в институте писала работу «про философскую концепцию неприсутствия в пространстве по этой книге».

«Ты умнее меня. Я не могу ее обожать, потому что не могу прочитать, пока», — ответил ей Виторган.

Отметим, что в отличие от Виторгана мать Собчак Людмила Нарусова далеко не в восторге от умственных способностей дочери. Так, накануне она в прямом эфире в Instagram обозвала Ксению и ее нового мужа Константина Богомолова «тупыми». Кроме того, недовольство сенатора вызвала и бутылка алкоголя на столе у Собчак.

«Дожили, — возмутилась она. — Лучше Платона мне покажите».

Как отмечает «Ридус», телеведущая с мужем, как и многие звезды, соблюдают режим самоизоляции. Возможно, спиртное, которое так расстроило Нарусову, должно было помочь паре как-то скрасить заточение в четырех стенах. При этом, как сообщал ранее телеканал 360, сама Собчак ранее заявила, что давно переболела коронавирусом, поэтому теперь ее уже ничего не берет. Тогда, по ее словам, ей поставили диагноз «атипичная пневмония» и выписали антибиотики.