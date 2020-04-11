Бузова призналась, почему закрыла свой аккаунт в Instagram

Москва, 11 апреля. Звезда реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова откровенно рассказала о своей заветной мечте и отношению к хейтерам, которые критикуют ее внешность и творческий путь.

Бузова призналась, что внимание на хейт старается не обращать, не отвечать на него, а, наоборот, предпочитает общаться с позитивными людьми.

«Я живу в розовых очках, и знаете, мне это нравится», — цитирует исполнительницу NewInform.

Многие считают, что именно из-за потока критики и негатива звезда в свое время закрыла свой аккаунт в социальной сети Instagram. Сама Бузова утверждает, что «никакой подоплеки» в ее решении нет.

«Пусть подписываются те, кому интересно посмотреть, как и чем живет Ольга Бузова. Пусть все видят, что я вам интересна, хватит стесняться очевидного!» — со смехом добавила она.

Певица считает, что ее заветная мечта довольно банальна — мир во всем мире. Бузовой хочется, чтобы люди всегда улыбались друг другу и не ругались.

«И хочу, чтобы у каждого была любовь и, конечно, чтобы все слушали мои песни в наушниках!» — заключила она.

Бузова, судя по ее публикациям в Instagram, переживает бурный и, по ее словам, счастливый роман с блогером Давидом Манукяном. В самоизоляции они снимают шуточные ролики и делятся с подписчиками своими занятиями в период пандемии.

Недавно известная певица Лолита Милявская неожиданно призналась, что считает Бузову «женщиной с ментальными яйцами». Звезды вместе снялись в юбилейном выпуске шоу «Студия СОЮЗ».