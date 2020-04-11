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ЛНА остановила атаку боевиков ПНС на Тархуну

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ЛНА остановила атаку боевиков ПНС на Тархуну

Триполи, 11 апреля. Бандформирования, подконтрольные так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, нанесли серию ударов по силам Ливийской национальной армии (ЛНА), задействовав артиллерию и беспилотники. Боевики атаковали ЛНА в районе Аль-Машруа.

ЛНА остановила атаку боевиков ПНС на Тархуну

Террористы ПНС на фоне режима прекращения огня вновь атаковали позиции армии фельдмаршала Халифы Хафтара, под ударом радикалов также оказались мирные жители и гражданские объекты. Пользователь Twitter сообщил о массированном обстреле Каср бен Гашира — артиллерия боевиков обстреляла позиции ЛНА в окрестностях города, уничтожив несколько единиц бронированной техники. На юго-западе ливийской столицы была слышна стрельба турецкой артиллерии. Жители ас-Сабиа сообщили, что террористы использовали артиллерию, находящуюся в этом районе.

Пользователь Facebook рассказал, что террористы ПНС атаковали армию Хафтара на направлении ар-Рабиш в районе Аль-Машруа. По его словам, в этом месте произошла серия боестолкновений.

ЛНА остановила атаку боевиков ПНС на Тархуну

Радикалы ПНС при вооруженных провокациях активно используют турецкие БПЛА, которые Анкара направляет в Ливию в обход оружейного эмбарго ООН. Системы противовоздушной обороны ЛНА уничтожили несколько беспилотников, выполнив свои обязательства по защите гражданского населения. Так, в окрестностях Тархуны был перехвачен дрон, с помощью которого боевики пытались совершить налет на город. На юго-западе страны в районе Аль-Азизия был сбит еще один беспилотник. Уничтожение вражеских БПЛА подтвердил отдел военной информации контртеррористической операции «Аль-Карама»: первый дрон сбили в районе Варшафана в 18:45, второй — в 23:45 в Тархуне.

Напомним, ранее Совет шейхов и старейшин Тархуны выразили поддержку Ливийской национальной армии (ЛНА), осудив обстрелы жилых кварталов боевиками ПНС

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