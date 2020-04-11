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Жители Судана требуют отставки правительства Хамдока на фоне кризиса

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Жители Судана требуют отставки правительства Хамдока на фоне кризиса

Хартум, 11 апреля. Жители Судана митингуют, выступая против действующего либерального правительства, приведшего страну к экономическому упадку.

В четверг и пятницу в суданской столице, а также в Кассале и Дарфуре прошли массовые митинги, в ходе которых жители Судана требовали отставки действующего правительства во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдоком.

Суданцы выражали недовольство отсутствием топлива на автозаправках, газа для приготовления еды, серьезными перебоями с электричеством и поставками хлеба. Митингующие указывали, что ситуация начала ухудшаться после прихода Хамдока к власти. В связи с этим, проходя мимо Президентского дворца в Хартуме, участники акции выкрикивали лозунги: «Только падение!», «Нет новому колониализму», «Нет региональному вмешательству в суданские дела».

Жители Судана требуют отставки правительства Хамдока на фоне кризиса

Примечательно, что ровно год назад, 11 апреля 2019 года, в Судане произошел госпереворот, в результате которого был свергнут президент Омар аль-Башир и объявлен «курс на демократию». Фактически править страной стал Хамдок. Как отмечали митинговавшие вчера жители Хатрума, при Башире Судан жил бедно, но острых кризисов и серьезных перебоев в поставках товаров первой необходимости не было. А действия либерального правительства за год привели к разгулу преступности в стране и глубокому экономическому кризису.

Только за три последних месяца курс суданского фунта к доллару упал на 50%. Чтобы купить бензин, суданцы стоят в очереди несколько суток. Иногда в этих очередях случаются преступления. Так, 6 и 7 апреля в результате несчастных случаев, произошедших в городе Лакава, штат Западный Кордофан, три человека были убиты, в том числе солдат Вооруженных сил, три человека получили ранения, а также был подожжен жилой дом. По сообщениям очевидцев, инцидент начался с драки между двумя гражданами, стоявшими в очереди за топливом, в которую вмешался полицейский, чтобы урегулировать ситуацию, но один из граждан сцепился с ним и ранил его ножом. После этого сотрудники полиции открыли огонь по гражданам.

Кроме того, в Судане практически нет хлеба, пекарни закрываются, производство парализовано. По сообщениям владельцев суданских заводов, они вынуждены останавливать работу из-за нехватки электроэнергии и бензина, высоких производственных и эксплуатационных затрат в связи с колебаниями обменного курса, а также из-за введения комендантского часа, которое привело к сокращению смен на местах.

Жители Судана требуют отставки правительства Хамдока на фоне кризиса

Правительство все время заверяет, что завтра будет лучше, но на завтра кризис бьет еще сильнее по людям, которые и так еле сводят концы с концами. Суданцы, выходящие на митинги, заявляют, что больше не могут жить в таких условиях и признают, что времена Башира не были такими «серыми», как казалось год назад.

К слову, это не первые протесты против хлебного и топливного кризисов в Судане. 14 марта на центральном рынке города эд-Даэйн, Южный Дарфур, прошла демонстрацию в знак протеста против развала экономики, произошедшего по вине нынешнего правительства.

В связи с происходящим комитеты сопротивления в ряде министерств Судана и комитет Национальной экономической конференции 9 апреля представили премьер-министру Абдалле Хамдоку меморандум с требованием освобождения Ибрагима Бадави от должности министра финансов. К неудачам этого суданского чиновника авторы меморандума причислили обвинения в обходе правил при заключении договоров и закупках, связанных, в частности, с компанией «аль-Фахер», назначении бухгалтеров без квалификации, следовании политике режима «спасения», направленной на отмену субсидий на товары первой необходимости до изучения этого вопроса на экономической конференции; обвинения в неудачной политике, которая привела к повышению уровня инфляции, увеличению расходов и многие другие.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, 9 марта на Хамдока было совершено неудачное покушение. Эксперты считают, что оно стало итогом недальновидной политики действующих властей, а также разгула вооруженных банд и экстремистских организаций, с которыми не может справиться правительство демократов.

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