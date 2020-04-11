Жители Судана требуют отставки правительства Хамдока на фоне кризиса

Хартум, 11 апреля. Жители Судана митингуют, выступая против действующего либерального правительства, приведшего страну к экономическому упадку.

В четверг и пятницу в суданской столице, а также в Кассале и Дарфуре прошли массовые митинги, в ходе которых жители Судана требовали отставки действующего правительства во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдоком.

Суданцы выражали недовольство отсутствием топлива на автозаправках, газа для приготовления еды, серьезными перебоями с электричеством и поставками хлеба. Митингующие указывали, что ситуация начала ухудшаться после прихода Хамдока к власти. В связи с этим, проходя мимо Президентского дворца в Хартуме, участники акции выкрикивали лозунги: «Только падение!», «Нет новому колониализму», «Нет региональному вмешательству в суданские дела».

Примечательно, что ровно год назад, 11 апреля 2019 года, в Судане произошел госпереворот, в результате которого был свергнут президент Омар аль-Башир и объявлен «курс на демократию». Фактически править страной стал Хамдок. Как отмечали митинговавшие вчера жители Хатрума, при Башире Судан жил бедно, но острых кризисов и серьезных перебоев в поставках товаров первой необходимости не было. А действия либерального правительства за год привели к разгулу преступности в стране и глубокому экономическому кризису.

Только за три последних месяца курс суданского фунта к доллару упал на 50%. Чтобы купить бензин, суданцы стоят в очереди несколько суток. Иногда в этих очередях случаются преступления. Так, 6 и 7 апреля в результате несчастных случаев, произошедших в городе Лакава, штат Западный Кордофан, три человека были убиты, в том числе солдат Вооруженных сил, три человека получили ранения, а также был подожжен жилой дом. По сообщениям очевидцев, инцидент начался с драки между двумя гражданами, стоявшими в очереди за топливом, в которую вмешался полицейский, чтобы урегулировать ситуацию, но один из граждан сцепился с ним и ранил его ножом. После этого сотрудники полиции открыли огонь по гражданам.

Кроме того, в Судане практически нет хлеба, пекарни закрываются, производство парализовано. По сообщениям владельцев суданских заводов, они вынуждены останавливать работу из-за нехватки электроэнергии и бензина, высоких производственных и эксплуатационных затрат в связи с колебаниями обменного курса, а также из-за введения комендантского часа, которое привело к сокращению смен на местах.

Правительство все время заверяет, что завтра будет лучше, но на завтра кризис бьет еще сильнее по людям, которые и так еле сводят концы с концами. Суданцы, выходящие на митинги, заявляют, что больше не могут жить в таких условиях и признают, что времена Башира не были такими «серыми», как казалось год назад.

К слову, это не первые протесты против хлебного и топливного кризисов в Судане. 14 марта на центральном рынке города эд-Даэйн, Южный Дарфур, прошла демонстрацию в знак протеста против развала экономики, произошедшего по вине нынешнего правительства.

В связи с происходящим комитеты сопротивления в ряде министерств Судана и комитет Национальной экономической конференции 9 апреля представили премьер-министру Абдалле Хамдоку меморандум с требованием освобождения Ибрагима Бадави от должности министра финансов. К неудачам этого суданского чиновника авторы меморандума причислили обвинения в обходе правил при заключении договоров и закупках, связанных, в частности, с компанией «аль-Фахер», назначении бухгалтеров без квалификации, следовании политике режима «спасения», направленной на отмену субсидий на товары первой необходимости до изучения этого вопроса на экономической конференции; обвинения в неудачной политике, которая привела к повышению уровня инфляции, увеличению расходов и многие другие.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, 9 марта на Хамдока было совершено неудачное покушение. Эксперты считают, что оно стало итогом недальновидной политики действующих властей, а также разгула вооруженных банд и экстремистских организаций, с которыми не может справиться правительство демократов.