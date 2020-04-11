Голубкина оправдалась за слова о «вонючих бабках» в храмах

Москва, 11 апреля. Актриса театра и кино Мария Голубкина оправдалась за словам о «вонючих бабках» и опровергла сообщения, что уходит в монастырь.

Недавно артистка в своих социальных сетях опубликовала видеоролик, в котором высказалась о плохо пахнущих людям, приходящих на службу в храм. Ее фраза — «Пусть бабки воняют, будем молиться» — наделала немало шума в Интернете и вызывала массу откликов, в том числе негативных.

Несколько дней назад бывшая жена певца и актера Николая Фоменко процитировала фрагмент из шекспировской пьесы «Гамлет», который заканчивался словами:« «Я говорю, у нас не будет больше браков; те, кто уже в браке, все, кроме одного, будут жить; прочие останутся, как они есть. В монастырь».

После этого некоторые подумали, что 46-летняя актриса собралась в монастырь.Но оказалось, звезда просто хочет сыграть Гамлета.