Мясников объяснил, почему Россия оказалась лучше готова к коронавирусу, чем ЕС и США

Москва, 11 апреля. Доктор и телеведущий Александр Мясников не исключил, что относительно низкий уровень заражения коронавирусной инфекцией в Германии может быть связано с советской прививкой БЦЖ. Это, по его мнению, объясняет так называемое «Германское чудо».

«В Германии низкие цифры отчасти от большого количества восточных немцев, в ГДР БЦЖ была так же обязательна», — написал он в своем Telegram-канале.

При этом врач обратил внимание, что все говорят о «Германском чуде» и молчат про «Русское»: а ведь в Германии 2,800 умерших на 82 млн населения, при том, что в России — меньше 100 на 145 млн.

«Может, все дело, правда, в вакцинации БЦЖ?» — предположил специалист.

Так или иначе, пока на этот вопрос нельзя ответить однозначно. Но уже сейчас, как подчеркнул он, можно с уверенностью заявлять, что коронавирус явно щадит человечество и это видно по цифрам.

«Не верите в заболеваемость: посмотрите на смертность», — посоветовал он.

Мясников добавил, что несмотря на большое количество противоречивых данных, в настоящее время о коронавирусе достоверно известно, что в подавляющем числе случаев он уносит жизни пожилых и хронически больных людей. В США и Италии, «печальных рекордсменах» по COVID-19, статистика говорит о том, что подавляющее большинство умерших - пациенты старше 75 лет, с отрывом идут люди в возрасте 65-70 лет. всего 1-3% составляют заболевшие от 55 до 64 лет, и менее 1% — заразившиеся в возрасте от 20 до 54 лет. При этом в конце марта в Штатах не было зафиксировано ни одного случая смерти среди пациентов в возрасте 19 лет и младше.

По мнению Мясникова, это отчасти объясняет более низкую смертность от гриппа в той же Италии в этот сезон: «И грипп и коронавирус собирают своих жертв в одной и той же популяции людей».

«Что-то типа принципа закона сохранения энергии: «где сколько в одном месте убудет, столько же в другом месте прибудет», — пояснил он.

Эксперт добавил, что пандемия коронавируса показала, что система здравоохранения США и Европы буквально рухнула от небольшого по отношению к общей смертности количества тяжёлых случаев. При этом российская система здравоохранения, которая казалась ему устаревшей, оказалась более приспособленной к экстремальным условиям.

«У нас в разы больше больничных коек на душу населения, чем на Западе. Мир с удивлением узнал, что-то аппаратов ИВЛ и средств защиты у нас больше, чем у них», — добавил он.

Мясников выразил надежду, что России не придется воспользоваться этими преимуществами: «Лучше уж мы пока будем оказывать помощь им».

«Вот что мы не должны делать — это расслабляться», — заключил он.

Как сообщал ранее «Царьград», о начале тестов вакцины БЦЖ на четырех тысячах человек сообщила несколькими днями ранее издание The New York Times. Это вызвало бурную реакцию российской телеведущей Ксении Собчак.