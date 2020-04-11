Мясников объяснил, почему Россия оказалась лучше готова к коронавирусу, чем ЕС и США

Москва, 11 апреля. Доктор и телеведущий Александр Мясников не исключил, что относительно низкий уровень заражения коронавирусной инфекцией в Германии может быть связано с советской прививкой БЦЖ. Это, по его мнению, объясняет так называемое «Германское чудо».
«В Германии низкие цифры отчасти от большого количества восточных немцев, в ГДР БЦЖ была так же обязательна», — написал он в своем Telegram-канале.
При этом врач обратил внимание, что все говорят о «Германском чуде» и молчат про «Русское»: а ведь в Германии 2,800 умерших на 82 млн населения, при том, что в России — меньше 100 на 145 млн.
«Может, все дело, правда, в вакцинации БЦЖ?» — предположил специалист.
Так или иначе, пока на этот вопрос нельзя ответить однозначно. Но уже сейчас, как подчеркнул он, можно с уверенностью заявлять, что коронавирус явно щадит человечество и это видно по цифрам.
«Не верите в заболеваемость: посмотрите на смертность», — посоветовал он.
Мясников добавил, что несмотря на большое количество противоречивых данных, в настоящее время о коронавирусе достоверно известно, что в подавляющем числе случаев он уносит жизни пожилых и хронически больных людей. В США и Италии, «печальных рекордсменах» по COVID-19, статистика говорит о том, что подавляющее большинство умерших - пациенты старше 75 лет, с отрывом идут люди в возрасте 65-70 лет. всего 1-3% составляют заболевшие от 55 до 64 лет, и менее 1% — заразившиеся в возрасте от 20 до 54 лет. При этом в конце марта в Штатах не было зафиксировано ни одного случая смерти среди пациентов в возрасте 19 лет и младше.
По мнению Мясникова, это отчасти объясняет более низкую смертность от гриппа в той же Италии в этот сезон: «И грипп и коронавирус собирают своих жертв в одной и той же популяции людей».
«Что-то типа принципа закона сохранения энергии: «где сколько в одном месте убудет, столько же в другом месте прибудет», — пояснил он.
Эксперт добавил, что пандемия коронавируса показала, что система здравоохранения США и Европы буквально рухнула от небольшого по отношению к общей смертности количества тяжёлых случаев. При этом российская система здравоохранения, которая казалась ему устаревшей, оказалась более приспособленной к экстремальным условиям.
«У нас в разы больше больничных коек на душу населения, чем на Западе. Мир с удивлением узнал, что-то аппаратов ИВЛ и средств защиты у нас больше, чем у них», — добавил он.
Мясников выразил надежду, что России не придется воспользоваться этими преимуществами: «Лучше уж мы пока будем оказывать помощь им».
«Вот что мы не должны делать — это расслабляться», — заключил он.
Как сообщал ранее «Царьград», о начале тестов вакцины БЦЖ на четырех тысячах человек сообщила несколькими днями ранее издание The New York Times. Это вызвало бурную реакцию российской телеведущей Ксении Собчак.
«Представьте только, если нас бережет старая советская прививка!» — написала она тогда.