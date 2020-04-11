Более 150 человек в Астраханской области оштрафовали за нарушение карантина

Астрахань, 11 апреля. Суды Астраханской области привлекли 40 граждан к ответственности за несоблюдение карантина по коронавирусу.

Данные решения регламентируются распоряжением губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, который ввел в регионе режим повышенном готовности. 10 апреля к ответственности привлекли 40 граждан, 25 из них заплатят штраф в размере от 15 000 рублей до 40 000 рублей.

С момента введения ограничительных мер оштрафованы 150 человек. За соблюдением карантина в регионе следят правоохранители.

Режим самоизоляции ввели в Астраханской области с 30 марта. Местных чиновников также наделили полномочиями выписывать протоколы о нарушении карантина.

По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в Астраханской области зафиксирован 21 случай заболевания коронавирусом. Выздоровевших и жертв коронавируса нет.

8 апреля власти Астраханской области провели совещание о готовности медицинских учреждений. Бабушкин раскритиковал координацию регионального Минздрава с больницами, где находятся заболевшие.

После совещания глава Минздрава Федор Орлов подал в отставку. Губернатор региона принял его отставку и назначил на место главы ведомства Светлану Смирнову.