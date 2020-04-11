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Нарушитель карантина Жуков анонсировал сомнительный благотворительный проект

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Нарушитель карантина Жуков анонсировал сомнительный благотворительный проект

Москва, 11 апреля. Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, приговоренный судом к условному сроку по обвинению в призывах к экстремистской деятельности, анонсировал проект волонтерской помощи россиянам, находящимся в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Однако за маской благотворительности может скрываться откровенное мошенничество.

Новая схема Жукова будет работать по принципу краудфандинга — люди пожертвуют ему деньги, а команда молодого оппозиционера доставит бесплатную еду людям, оказавшимся в сложном финансовом положении из-за карантина.

На первый взгляд может показаться, что Жуков действительно предлагает своей аудитории пожертвовать деньги на благую цель. Но, как отмечает «Политика Сегодня», доверия к оппозиционеру, который сам злостно нарушает карантин, мало. Множество вопросов вызывает тот факт, что Жуков в качестве реквизитов указал банковскую карту и не дал никаких гарантий потенциальным благотворителям, что средства пойдут по назначению, а не к нему в карман.

Примечательно, что Жуков ранее уже использовал краудфандинг, направленный на пиар его политической деятельности. Но, судя по отчетам о суммах донатов, тогда россияне не сочли намерения оппозиционера важными и нужными.

Нарушитель карантина Жуков анонсировал сомнительный благотворительный проект

Кроме того, перед глазами пример одиозного блоагера Алексея Навального, который давно использует систему коллективного сбора средств для личного обогащения. Доказательством тому стал анализ его публичных биткоин-кошельков, согласно которому поездки оппозиционера за границу на отдых совпали с датами многомиллионных транзакций.

Напомним, что мошенники нередко скрываются под маской благотворительности, собирая средства якобы на помощь больным детям, инвалидам и другим нуждающимся. Такие действия подпадают под статью 159 УК РФ.

Нарушитель карантина Жуков анонсировал сомнительный благотворительный проект

Коронавирусная инфекция унесла жизни уже около 102 тысяч человек в более чем 170 странах, заразились свыше 1,7 миллиона. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

В России регионы, чтобы сдержать стремительное распространение инфекции, перешли на режим самоизоляции. Однако оппозиционеров, по всей видимости, здоровье россиян не волнует — они открыто игнорируют все рекомендации. Совсем недавно Навальный опубликовал видео, на кадрах которого прогуливается вместе с оператором по Москве, а Жуков и вовсе отправился в путешествие по стране.

Нарушитель карантина Жуков анонсировал сомнительный благотворительный проект

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Источник: Политика Сегодня
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