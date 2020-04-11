Нарушитель карантина Жуков анонсировал сомнительный благотворительный проект

Москва, 11 апреля. Студент Высшей школы экономики (ВШЭ) Егор Жуков, приговоренный судом к условному сроку по обвинению в призывах к экстремистской деятельности, анонсировал проект волонтерской помощи россиянам, находящимся в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Однако за маской благотворительности может скрываться откровенное мошенничество.

Новая схема Жукова будет работать по принципу краудфандинга — люди пожертвуют ему деньги, а команда молодого оппозиционера доставит бесплатную еду людям, оказавшимся в сложном финансовом положении из-за карантина.

На первый взгляд может показаться, что Жуков действительно предлагает своей аудитории пожертвовать деньги на благую цель. Но, как отмечает «Политика Сегодня», доверия к оппозиционеру, который сам злостно нарушает карантин, мало. Множество вопросов вызывает тот факт, что Жуков в качестве реквизитов указал банковскую карту и не дал никаких гарантий потенциальным благотворителям, что средства пойдут по назначению, а не к нему в карман.

Примечательно, что Жуков ранее уже использовал краудфандинг, направленный на пиар его политической деятельности. Но, судя по отчетам о суммах донатов, тогда россияне не сочли намерения оппозиционера важными и нужными.

Кроме того, перед глазами пример одиозного блоагера Алексея Навального, который давно использует систему коллективного сбора средств для личного обогащения. Доказательством тому стал анализ его публичных биткоин-кошельков, согласно которому поездки оппозиционера за границу на отдых совпали с датами многомиллионных транзакций.

Напомним, что мошенники нередко скрываются под маской благотворительности, собирая средства якобы на помощь больным детям, инвалидам и другим нуждающимся. Такие действия подпадают под статью 159 УК РФ.

Коронавирусная инфекция унесла жизни уже около 102 тысяч человек в более чем 170 странах, заразились свыше 1,7 миллиона. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

В России регионы, чтобы сдержать стремительное распространение инфекции, перешли на режим самоизоляции. Однако оппозиционеров, по всей видимости, здоровье россиян не волнует — они открыто игнорируют все рекомендации. Совсем недавно Навальный опубликовал видео, на кадрах которого прогуливается вместе с оператором по Москве, а Жуков и вовсе отправился в путешествие по стране.