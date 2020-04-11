Эксперт назвал возможные причины взрыва в Орехово-Зуево. ФАН-ТВ

Не успела осесть пыль после взрыва в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево, как очередная трагедия произошла под Нижним Новгородом. В селе Филинское в результате схожего ЧП обрушилась часть жилого двухэтажного дома. В Орехово-Зуево погибли три человека, в Филинском — два. Пострадало в общей сложности 17 человек. Предварительно в обоих случаях причиной стал взрыв бытового газа.

Среди местных жителей стала проявляться паника, сомнение в причинах взрыва, люди напуганы последовательностью аварий. Граждане высказывают сомнение, может ли взрыв газовой колонки вызвать разрушения в несколько этажей.

Для того чтобы понять реальность озвученных предварительных версий, а также разобраться, как избежать подобных трагедий в будущем, мы обратились к экс-заместителю начальника Департамента МЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Геннадию Федулову.

Первое, что отмечает Федулов — взрыв газа такой мощности возможен. Причем с этим связаны даже такие мелочи, как установка пластиковых окон вместо деревянных.

«Что касается возможности взрыва. Да, такая возможность есть. На сегодняшний день в домах с газовым обеспечением устанавливают пластиковые окна. Соответственно сразу прекращается вентиляция. Ведь в старых домах, там, где деревянные окна, всегда есть возможность притока воздуха через эти неплотности. Пластиковые окна прекращают приток воздуха, именно поэтажной вентиляции. Второй вопрос, что возможно, была нарушена система вытяжной вентиляции. Возможно, произошло заполнение помещения газом, не стоит исключать подобных вещей. Поэтому и такие разрушения. Все высчитывается по формулам, сейчас туда направлены криминалисты центральным аппаратом Следственного комитета, которые проверят возможность разрушения этого дома в результате взрыва газа. Это возможно», — подтвердил Федулов.

Теперь перед следователями, по словам Федулова, стоит задача удостовериться в связи между произошедшими взрывами и наличием газа в помещениях жилого дома.

С учетом того, что все-таки газоснабжение — это и взрывопожароопасная деятельность, то в бытовом газе, который идет к нам квартиры, специально добавляются вещества для запаха, которые позволяют нам самим определить утечку газа. Это так называемые вещества меркаптаны. Не добавлять эти вещества в бытовой газ газоснабжающая организация просто не может, по определению не может. Был ли запах в соседних квартирах и был ли запах в подъезде — вот такими данными я не обладаю, а это установят специалисты в процессе расследования. И следователи будут задавать одним из первых вопросов жителям: «А был ли вообще газ, запах газа». Поэтому это один из первых вопросов», — сказал эксперт.

Главный вопрос, который стоит перед каждым из нас, — как предотвратить подобные трагедии в будущем.

«Для того, чтобы исключить такие аварии и инциденты, должна быть, прежде всего, ответственность граждан за работоспособность газовых приборов, соединение газовых труб, герметичность соединений. Это момент, имеющий приоритетное значение», — указал Геннадий Федулов.

Проводятся проверки контрольными органами и инспекции органов МЧС, но внимательность и ответственность граждан в первую очередь являются гарантом безопасности их здоровья и жизни.