Сирия, 11 апреля. В Дамаске была арестована группа лиц, готовившая теракт в столице. В Хасаке неизвестные взорвали автомобиль у штаб-квартиры «Демократических сил Сирии». Иракская армия прочесывает пустынные районы на западе страны в поисках «спящих ячеек» ИГ1*. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: продолжают работы по разминированию в Дамаске.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1): подозревается в подрыве автомобиля у штаб-квартиры SDF в Хасаке.

ВС Турции и союзные силы: обезвредили пять боевиков «Отрядов народной самообороны» и повредили при обстреле дома местных жителей на севере Алеппо.

ВС Ирака: приступили ко второму этапу операции по поиску и ликвидации «спящих ячеек» ИГ на северо-западе Ирака.

Провинция Дамаск

Кабельный телеканал «Новостной портал Хомса» сообщил, что в столице Сирии городе Дамаск были арестованы несколько неизвестных, которые пытались установить самодельные бомбы в автомобиль. Силы внутренней безопасности заключили злоумышленников под стражу, после чего прибывшие на место саперы обезвредили СВУ. Подробности инцидента пока не сообщаются.

В это же время к северу от столицы проходит очередной этап работ по разминированию. Новостное агентство SANA сообщает, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) обследуют район Аль-Кабун. Работы по ликвидации боеприпасов, оставленных боевиками, продлятся до 14.00, после этого собранные мины-ловушки будут подорваны на военном полигоне.

Провинция Алеппо

К северу от города Алеппо продолжились боестолкновения на линии разграничения сил турецкой армии и «Отрядов народной самообороны» (YPG). Как сообщает новостное агентство North Press Agency, турецкие войска открыли огонь из ракетных установок по укреплениям боевиков у поселков Харбуль и Джира аль-Самук. Позднее «Сирийская национальная армия» выпустила заявление о ликвидации пяти членов YPG на севере провинции, у деревни Басуфан.

Как передает агентство SANA, в окрестностях Тель-Рифата боевые действия турецкой армии нанесли ущерб нескольким мирным поселкам. По данным источника, накануне со стороны подразделений ВС Турции был открыт огонь по предполагаемым местам дислокации курдских боевиков, однако серьезно пострадали несколько гражданских объектов и был поврежден дом мирного жителя.

Провинция Хасака

В зоне оккупации «Демократических сил Сирии» (SDF) в очередной раз прогремел взрыв. Как сообщает новостной портал Alk Habour, инцидент произошел в административном центре провинции городе Хасака, где неизвестные лица заминировали автомобиль, припаркованный у штаб-квартиры сил безопасности SDF «Асайиш» в районе Аль-Зухур. Данных о пострадавших и раненых среди курдских боевиков или гражданских лиц пока не поступало. «Асайиш» возлагают вину за подрыв машины на «спящие ячейки» запрещенного в РФ «Исламского государства».

Ирак

Новостное агентство Al Masdar, передает, что подразделения «Хашд Шааби» совместно с иракскими военнослужащими приступили ко второму этапу операции, направленной на поиск и ликвидацию «спящих ячеек» ИГ. Командующий «Хашд Шааби» Касем Муслех в интервью для телеканала Al-Sumaria заявил, что в рамках операции военнослужащие исследуют территории на границе с Иорданией и Саудовской Аравией, в долине Хауран и Сирийской пустыне. Особую сложность, по его словам, могут составить труднодоступные пустынные районы, где террористы успешно используют ландшафт местности как укрытие. По словам источника, в этом районе также множество пещер, в которых боевики прячутся во время авиаударов и воздушной разведки.

1 Организация запрещена на территории РФ.