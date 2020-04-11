Горячая Африка: дайджест событий с 6 по 11 апреля

Федеральное агентство новостей рассказывает о том, какие события произошли в южной части Африканского континента за прошедшую неделю.

Мозамбик

6 и 7 апреля были атакованы деревни Нчинга, Миенгулива, Намаканде, Муатиде, а также Билибиза, которая уже подвергалась нападению в январе. 9 и 10 апреля сообщалось об атаках на деревню Муамбула и остров Куримба. Ответственность за нападения взяло на себя «Исламское государство1 в Центральной Африке» («Исламское государство» запрещено в РФ). В занятых населенных пунктах были разрушены здания, в том числе банки, образовательные учреждения, церкви, магазины и административные постройки. Сообщается, что правительственные войска не оказали серьезного сопротивления и покинули свои позиции.

Характер атак демонстрирует постепенную растущую мощь группировок в провинции. Если раньше нападения осуществлялись в основном небольшими группами на отдельные деревни, то сейчас они все больше напоминают хорошо спланированные наступления относительно крупными силами на целые районы. В сложившейся ситуации велика вероятность перехода боевиков от нынешней тактики набегов и вылазок к физическому постоянному контролю занятых территорий и создания на них квази-государства.

Появлялись сообщения о том, что в провинции Кабу-Делгаду действуют сотрудники частной военной компании SSTEP, однако ее основатель Эбен Барлоу публично опроверг эти сведения.

There is movement on the #PMC / #mercenary front in #CaboDelgado #Mozambique. Helicopters have been see flying and Eben Barlow denies rumors that his company is involved - image of Gazelle 341B AH1 is from @news_pinnacle pic.twitter.com/oWSyYyX8ly — Eric Morier-Genoud (@emorier) April 9, 2020

Местные источники заявляют, что в ходе столкновений совершил аварийную посадку вертолет одной из южноафриканских ЧВК, однако подтверждений этому нет.

В портовом городе Накале вспыхнули беспорядки в связи с решением властей остановить движение мотоциклетных такси в рамках мер по профилактике распространения коронавируса. Водители такси установили баррикады и разграбили несколько магазинов, принадлежащих китайским гражданам. Полиция использовала слезоточивый газ, 11 человек было задержано.

ЮАР

После введения карантинных мер в связи с пандемией коронавируса в республике была запрещена продажа алкоголя, что вызвало протест некоторых слоев населения. В Кейптауне местные жители начали грабить и разорять винные магазины.

This is Avondale Tops in Elsies River. pic.twitter.com/XDTG99VCyX — Sisonke Mlamla (@SISONKE_MD) April 9, 2020

JUST IN: Another Spar Tops is being attacked in Belhar, Cape Town @TheCapeArgus @IOL pic.twitter.com/oq0AcDWCIh — Sisonke Mlamla (@SISONKE_MD) April 9, 2020

В Страндфонтейне произошли столкновения между полицией и бездомными. В этом пригороде Кейптауна построен лагерь на 4000 мест, используемый для временного размещения лиц без определенного места жительства в рамках борьбы с COVID-19. Помещенные в него бездомные оказались недовольны тяжелыми условиями содержания, поэтому пытались сломать забор и атаковать полицию камнями. В ответ силы правопорядка применили резиновые пули.

Министру телекоммуникаций Стелле Ндабени-Абрамс и бывшему министру высшего образования, науки и технологий Ндудузи Манана будут предъявлены обвинения в связи с несоблюдением карантинных мер.

EFF National Spokesperson to Lay Criminal Charges Against Minister Stella Ndabeni-Abrahams and Mduduzi Manana for Breaching Lockdown Regulations. pic.twitter.com/QEg8Qk2wBO — Economic Freedom Fighters (@EFFSouthAfrica) April 8, 2020

Стоит отметить, что Ндудузи Манана уже ранее привлекался к уголовной ответственности за то, что в 2017 году в ночном клубе Йоханнесбурга напал трех на женщин, которые назвали его геем.

Ангола

В Анголу прибыла группа кубинских врачей для помощи республике по противостоянию пандемии COVID-19.

Hasta África llega la mano solidaria de #Cuba. Parte hacia Angola brigada de profesionales cubanos de la salud, quienes se suman a este esfuerzo común contra el #COVID19. La prioridad de todos en este momento crucial tiene que ser prevenir, proveer atención médica y salvar vidas. pic.twitter.com/KqmnqlaAbU — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) April 9, 2020

Куба и Ангола имеют давнюю историю двусторонних отношений: с 1975 по 1991 год кубинцы оказывали техническую и материальную помощь правительству Анголы в гражданской войне, а на территории страны действовал крупный военный контингент.

Китайская железнодорожная компания CRRC Tangshan поставила в страну очередную партию вагонов. Для производителя Ангола является одним из крупнейших в Африке рынков, ранее туда уже было экспортировано 120 единиц железнодорожного состава.

Намибия

Президент Намибии Хаге Гейноб заявил, что китайские кредиты будут иметь огромное значение в оживлении экономики страны из-за проблем, связанных с пандемией. Он поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпиня за финансовую помощь, выделенную на модернизацию аэропорта «Виндхука», и добавил, что еще обратится за помощью в будущем.

Китай уже давно прочно закрепился в Намибии. Ему принадлежит несколько заводов и урановых рудников, рассматривается вопрос о постройке в стране китайской военно-морской базы.

Мадагаскар

Президент Андри Радзуэлина заявил о том, что Мадагаскар может изменить историю всего мира. По его словам, в стране есть особое растение, способное излечить коронавирус и его испытания уже проводятся. Ранее Радзуэлина уже выступал с предложениями использовать для лечения болезни вдыхание эфирных масел и высококалорийную пищу.

Замбия

Правительство страны отозвало лицензию у частного канала Prime TV, являющегося одним из наиболее популярных в стране. Причиной стал отказ телеканала транслировать бесплатные объявления о коронавирусе.

Глава Демократической партии и бывший министр иностранных дел Гарри Калаба объявил такой шаг незаконным и призвал жителей Замбии требовать пересмотра решения.

1 Организация запрещена на территории РФ.