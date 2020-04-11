Коронавирус в России 11 апреля: свежая статистика, последние новости, сколько жертв

Федеральное агентство новостей рассказывает об актуальной на утро 11 апреля 2020 года информации о распространении в России и мире новой коронавирусной инфекции и борьбе с нею.

Статистика коронавируса в России

За сутки 10 апреля в России выявлено 1 667 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных заболевших достигло 13 584, из них выздоровели 1045 человек, погибли — 106.

По данным оперштаба, больше всего зараженных за минувшие сутки выявлено в Москве — 1030 человек, на втором месте Подмосковье — 152 заболевших, далее следуют Петербург (80 зараженных за сутки), Нижегородская область (33), Брянская область (26), Дагестан (26), Башкортостан (25), Татарстан (23), Ульяновская область (22), Курская область (21) и Красноярский край (21).

Лидером по числу диагностированных заболевших остается Москва (8 852 человека), Московская область (1082), Санкт-Петербург (488), Республика Коми (208), Нижегородская область (158), Краснодарский край (138), Ленобласть (134) и Брянская область (123). В остальных регионах России количество выявленных зараженных не превышает ста человек.

За все время наблюдения за распространением коронавируса в России сделано свыше 1,18 млн тестов на эту инфекцию. За сутки жертвами COVID-19 в России стали 12 человек.

Коронавирус в мире

Общее число выявленных зараженных COVID-19 в мире по состоянию на утро 11 апреля достигло 1 705 672 человека. За сутки общемировой прирост составил 5 538 человек. Погибших от коронавируса за все время — 102 926 человек, выздоровевших — 378 233.

Больше всего выявленных заражений на сегодняшний день в США — 503 177 человек, на втором месте Испания — 158 273, на третьем — Италия (147 577), далее следуют Франция (124 869), Германия (122 171), Китай (83 389), Великобритания (73 758), Иран (68 192) и Турция (47 029).

Самая высокая смертность от коронавируса в Италии — 12,78% от числа заболевших. Далее следует Великобритания — 12,23% погибших, Бельгия — 11,33% смертей от числа выявленных случаев, Нидерланды — 10,88%, потом — Франция (10,57%) и Испания (10,17%).

В США коэффициент смертности от COVID-19 составляет 3,73%, в России — 0,79%.

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