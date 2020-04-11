Американский сенатор призвал «сурово наказать» Китай за коронавирус

Москва, 11 апреля. Американский сенатор Линдси Грэм предложил «сурово наказать» Китай за коронавирусную инфекцию. С таким заявлением чиновник выступил в эфире Fox News.

По мнению сенатора, пандемия коронавируса началась из-за китайского правительства, которое допустило масштабное распространение инфекции. Грэм отметил, что новый тип коронавируса — «уже третья болезнь из Китая».

Американский сенатор подчеркнул, что Соединенные Штаты должны «заставить Китай изменить свое поведение». В частности, он призвал американское руководство заставить Пекин списать часть долга.

По его мнению, китайская сторона ответственна за смерть граждан США из-за пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, и за безработицу.

«Мы, сенат США, не виним Трампа, мы виним Китай. Китай ответственен за 16 тысяч смертей американцев и за 17 миллионов потерявших работу», — сказал Грэм.

Он считает, что Китай нужно наказать так сурово, чтобы это впоследствии сдерживало его в будущем.

Вспышка неизвестной инфекции была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, что возбудителем стал новый тип коронавируса.

Китайские власти обвинили США в создании нового смертоносного вируса. Некоторые эксперты согласны с утверждением Пекина. В частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что в одной из секретных лабораторий Пентагона был создан коронавирус, это произошло в 2015 году.