Эксперт объяснил, почему пандемия коронавируса не повлияет на будущее туризма

Афины, 11 апреля. Пандемия коронавируса вряд ли повлияет на будущее туризма или его организацию, хоть и уже нанесла этой сфере серьезный удар. Такое мнение выразил управляющий директор компании Tez Tour Греция Димитрис Харитидис.

«Многие говорят, что приходит конец организованного туризма​​​», — отметил эксперт.

Он обратил внимание на нынешнюю ситуацию с застрявшими за границей россиянами. Харитидис отметил, что тех, кто выехал за рубеж по линии организованного туризма, вывезли за счет туроператоров. А все проблемы, по его словам, связаны именно с теми, кто поехал на отдых самостоятельно, но и для них организовывали вывозные рейсы.

При всем при этом, указал Харитидис, обсуждается вопрос изменения самой модели туризма, когда турагенты станут не нужны, поскольку все необходимое можно будет приобрести сразу у туроператора.

«Это все индивидуально. Кто-то хочет сам свой пакет создать и придумать свою поездку, кому-то удобнее обратиться к специалисту, который для него все это сделает», — объяснил эксперт.

Кардинальных изменений в ближайшие годы он не предвидит.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года, а затем вирус быстро распространился по миру. Как отмечает «Ридус», на планете практически не осталось стран, до которых не добрался вирус. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. COVID-19 унес жизни уже более 102 тысяч человек в более чем 170 странах, заразились свыше 1,7 миллиона.

Многие государства приняли решение закрыть границы и ввести на своей территории карантин, что, безусловно, отразилось на сфере туризма.

Некоторые специалисты считают, что вирус могли разработать в США и завезти на территорию КНР. На это, в частности, указывают банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.