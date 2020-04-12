Страстная неделя 2020 по дням: что вспоминают, запреты, когда печь куличи и красить яйца

Православные верующие вступают в самый строгий период Великого поста — Страстную неделю (седмицу), которая начнется в понедельник, 13 апреля, и завершится с наступлением Светлой Пасхи Христовой 19 апреля. Страстной неделе предшествуют Лазарева суббота и Вербное воскресенье, о которых читайте в материалах Федерального агентства новостей.

Запреты на Страстную седмицу в связи с эпидемией, вызванной коронавирусом

Каждый день Страстной седмицы называется Великим и посвящен событиям, связанным с окончанием земной жизни Иисуса Христа.

Пост в эти дни особенно строгий, также верующие, как правило, посещают богослужения. Увы, в этом году из-за строгого режима самоизоляции в связи с карантином, вызванном коронавирусом, посещения храмов фактически под запретом, а поездки на кладбища (как это принято в Росси в предпасхальные и пасхальные дни) официально запрещены.

Меры по ограничению пребывания верующих в храмах, а также запрет посещения кладбищ поддержали в РПЦ, разослав соответствующие предписания в приходы. Строгие ограничения касаются и посещения пасхальной службы, и обряда освящения куличей и яиц. Вынос плащаницы и крестные ходы в этом году пройдут только при участии духовенства.

Календарь питания в Страстную неделю

В Страстную неделю в Великий понедельник и Великую среду по строгому монастырскому уставу предписано сухоядение (сырая пища без тепловой обработки и черный хлеб); в Великий вторник и Великий четверг разрешена горячая постная пища без масла. В Великую пятницу многие верующие полностью воздерживаются от пищи до обряда выноса плащаницы. В Великую субботу разрешена горячая постная пища без масла (для мирян — с растительным маслом).

Страстная неделя 2020 по дням: традиции, что можно есть, что нельзя делать

Великий понедельник 13 апреля

В Великий понедельник верующие вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, которого завистливые братья продали в рабство в Египет. Страдания Иосифа в христианстве считаются прообразом страданий самого Иисуса.

Также в этот день вспоминают, как Христос проклял бесплодную смоковницу, символизирующую душу, не приносящую духовных плодов, то есть лишенную веры, отвергающую покаяние и молитву, отказывающуюся от добрых дел.

В этот день верующие подкрепляют силы сырыми овощами и фруктами, а также хлебом.

Великий понедельник иногда называют Чистым, как и первый день Великого поста. По самому строгом монастырскому уставу в Великий понедельник рекомендован полный отказ от пищи.

В Великий (Чистый) понедельник верующие начинают готовиться к Пасхе, день посвящают уборке жилища и большой стирке.

Великий вторник 14 апреля

В Великий вторник вспоминают, как Иисус обличал фарисеев и книжников, а также притчи, которые он рассказывал в Иерусалимском храме: о дани кесарю, о Страшном суде и воскрешении мертвых, о десяти девах и талантах.

В Великий вторник постящимся разрешена горячая постная пища без масла, верующие продолжают подготовку к Пасхе.

Великая среда 15 апреля

В Великую среду вспоминают предательство Иуды. Этот апостол, как и предсказал Иисус, предал своего учителя за тридцать серебреников. Также в Великую среду вспоминают покаявшуюся грешницу, которая уже после распятия Христа готовила его тело к погребению.

Согласно русской традиции, среда на Страстной неделе считалась главным временем разгула нечисти, которая охотится в первую очередь на женщин. Поэтому девушкам и женщинам в этот день предписывалось особенно скромное поведение: им запрещалось без надобности выходить из дома, громко разговаривать и вообще вести пустые беседы, наряжаться и прихорашиваться. Под запретом были все женские рукоделия.

Верующим в это день предписано сухоядение — холодная пища без тепловой обработки.

Великий (Чистый) четверг 16 апреля

Великий (Чистый) четверг — это важнейший день Страстной недели, когда события, приближающие окончание земной жизни Христа, начинают стремительно разворачиваться.

В этот день вспоминают Тайную вечерю, когда Иисус установил таинство евхаристии (причастия) и омыл ноги апостолов в знак смирения и любви к ним. Также в этот день вспоминают молитву Иисуса в Гефсиманском саду, предательство Иуды и предание Христа в руки властей.

На Руси Чистый четверг был очень важным днем. Принято было вставать как можно раньше, тщательно умываться, украшать жилище к Пасхе и начинать готовить пасхальные угощения. Вода в этот день имела сакральный смысл (омовение Христом ног учеников), поэтому с водной стихией в Великий четверг на Руси было связано много обрядов, традиций, заговоров и запретов.

В этот день хозяйки ставили тесто и начинали выпекать куличи, делать творожные пасхи, также в семьях начинали красить яйца — один из важнейших символов праздника. К этому занятию обычно привлекали детей.

Верующим в этот день разрешена горячая постная пища без масла, пробовать во время готовки пасхальные кушанья считалось грехом.

Великая пятница 17 апреля

Великая пятница — это самый скорбный и страшный день Страстной недели, посвященный воспоминанию о крестной муке и смерти Иисуса Христа.

На Руси это был день, когда строжайше запрещалось любое веселье: тем, кто позволял себе смеяться или петь что-то кроме молитвенных песнопений, предрекали слезы в течение всего года. Верующие посещали службы (в этом году из-за карантина православным предписано молиться дома и самим читать евангельские тексты, посвященные окончанию земной жизни Христа).

Хозяйки старались закончить всю подготовку к Пасхи до наступления Великой пятницы, ленивиц и копуш осуждали. Работа в этот день была под запретом, считалось, что в Великую пятницу даже птица гнезда не вьет.

Верующие стараются полностью отказываться от еды до чина выноса плащаницы (этот обряд будет транслироваться по телевидению).

Великая суббота 18 апреля

В Великую субботу вспоминают о пребывании Христа во гробе. Это день покоя и ожидания того, что неизбежно произойдет: жизнь в очередной раз победит смерть, и Христос вот-вот воскреснет, смертью смерть поправ.

В храмах проводится обряд освящения куличей и других пасхальных угощений, в этом году церемонию предписано проводить удаленно.

Около 15 часов по московскому времени в Иерусалиме в Храме Гроба Господня совершается церемония схождения Благодатного огня. В этом году церемония, вероятно, тоже состоится, но в пустом храме: в Израиле действуют строжайшие карантинные меры в связи с угрозой коронавируса.

Верующим разрешена постная горячая пища, чтобы подкрепить силы в ожидании Пасхи.

Пасха (Светлое Христово Воскресение) 19 апреля

Пасха — главный христианский праздник, который символизирует победу жизни над смертью. Это день воскресения Христа из мертвых, с этого момента пост заканчивается, люди разговляются куличом и крашеным яйцом, затем наступает время радости.

Страстная неделя в народе считалась временем разгула нечистой силы, поэтому на Руси строго порицали всех, кто позволял себе в эти скорбные и важные дни смеяться, петь, гулять, предаваться плотским утехам, нарушать предписания поста и так далее. В этом году ограничения особенно оправданы в связи с введенным режимом самоизоляции.

Как в России традиционно празднуют Пасху, и какие ограничения будут приняты в этом году из-за пандемии коронавируса, читайте в материалах Федерального агентства новостей.