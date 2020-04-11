Народные дружинники вышли на улицы Петербурга в период пандемии. ФАН-ТВ

В Кировском районе по инициативе депутата ЗакСа Алексея Цивилева народные дружинники будут помогать полицейским бороться с правонарушениями во времена пандемии коронавируса.

По словам автора инициативы, из-за сложившейся обстановки сотрудникам патрульно-постовой службы необходима помощь, поэтому он решил восстановить проект народной дружины. В основном участились случаи мошенничества. Под видом волонтеров правонарушители обманывают пожилых людей.

«В последнее время появились случаи и достаточно неединичные, в том числе и на вашем информационном агентстве о том, что в период коронавируса поднимает голову всякая нечисть — это мошенники, которые обманывают стариков под видом волонтеров, газовых служб, люди, которые занимаются нападением на доставщиков. Мы хотим именно выходить на улицу именно сейчас, в то время, когда эти дружинники востребованы, и в тесном контакте с полицией убирать нечисть с наших улиц», — пояснил депутат.

Начать хотят с четырех патрулей по району, примерно по два-три человека. Все дружинники будут официально оформлены и иметь при себе соответствующее удостоверение. Привлечение злодеев к ответственности — не в компетенции дружинников, поэтому в рейды они будут выходить совместно с полицейскими. Деятельность отрядов ДНД не оплачивается, однако Алексей Цивелев отметил, что в период пандемии в людях начали просыпаться добрые чувства, и они готовы бескорыстно помогать друг другу.