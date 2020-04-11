Журналисты предположили, что «Конгресс Южной Монголии» был специально создан для публикации воззвания активистов к американским политикам, так как ранее о такой НКО никто не слышал. В итоге «Сегодня.ру» сделало вывод, что мероприятие является «демократической ширмой» для китайских сепаратистов, собравшихся в Индии при участии американских политических НКО и спецслужб для координации дальнейших действий по дестабилизации ситуации в КНР. Через подобные мероприятия США, под видом продвижения демократических ценностей, не первый год ведут «гибридную войну» против Китая, сдерживая таким образом своего политического конкурента и переключая его ресурсы на решение внутренних проблем вместо ведения внешней экономической и политической экспансии. Сдерживание осуществляется в том числе через разжигание национальной розни и поддержку сепаратистских настроений.

