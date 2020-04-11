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11.04.2020
Китайский дерибан
по-американски»:
как США разрушают КНР «демократией»
США через подконтрольную в Азии политическую площадку актуализировали национальную проблему во Внутренней Монголии (территория Китая). Регион может быть отделен от КНР посредством «сепаратистских политтехнологий» на ряду с Гонконгом, Тибетом и Синьцзян-Уйгурским автономным районом (СУАР) при финансировании американскими НКО.
«Демократическая ширма» сепаратистов КНР
В начале ноября 2019 года в индийском городе Дхарамсала состоялась «Восьмая международная конференция групп поддержки Тибета», в которой приняли участие 182 делегата из 42 стран мира, включая политиков, демократических активистов и китайских ученых. Мероприятие было организовано «Центральной тибетской администрацией» (оно же Правительство Тибета в изгнании) и посвящено проблемам соблюдения прав человека в Китае. Выступающие на конференции гости, в том числе Далай-лама XIV, осудили Коммунистическую партию КНР (КПК) за нарушения демократических прав и свобод жителей некоторых регионов. В особенности делегаты критиковали Китай за отказ признать право некоторых регионов и народов на самоопределение.
Мероприятие не имело широкого освещения. О нем написали лишь медиаресурсы профильных фондов, посвященных проблеме независимости Тибета. Однако ряд изданий проанализировали прошедшую конференцию и пришли к выводу, что о реальном продвижении демократических ценностей речи не идет. Сетевое издание «Сегодня.ру» обратило внимание, что на «тибетской конференции» много времени было уделено не столько правам человека, сколько теме самоопределения других регионов КНР – Гонконга, СУАР и особенно Внутренней Монголии. Присутствующие политики, юристы и активисты поддержали санкционную политику США против Китая, а также помогли НКО Congress of Southern Mongolia («Конгресс Южной Монголии») сформулировать тезисы для обращения в Конгресс Соединенных Штатов с требованием оказать давление на власти КНР путем принятия законов, признающих права южных монголов по аналогии с признанием американцами прав жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района, стремящихся создать новое государство Восточный Туркестан, а также жителей Гонконга. Позднее «Конгресс Южной Монголии» опубликовал на своем официальном сайте открытое письмо к Конгрессу США с требованием создать лоббисткую группу для продвижения интересов монгольского нацменьшинства в КНР.
Журналисты предположили, что «Конгресс Южной Монголии» был специально создан для публикации воззвания активистов к американским политикам, так как ранее о такой НКО никто не слышал. В итоге «Сегодня.ру» сделало вывод, что мероприятие является «демократической ширмой» для китайских сепаратистов, собравшихся в Индии при участии американских политических НКО и спецслужб для координации дальнейших действий по дестабилизации ситуации в КНР. Через подобные мероприятия США, под видом продвижения демократических ценностей, не первый год ведут «гибридную войну» против Китая, сдерживая таким образом своего политического конкурента и переключая его ресурсы на решение внутренних проблем вместо ведения внешней экономической и политической экспансии. Сдерживание осуществляется в том числе через разжигание национальной розни и поддержку сепаратистских настроений.
Издание объяснило заинтересованность США в Южной Монголии намерением Вашингтона использовать национальный конфликт для разрушения отношений государства Монголия и Китая, которые на данный момент носят характер стратегического партнерства. Американские технологи рассчитывают, что при инициации самоопределения монгольской части КНР на Улан-Батор надавят местные оппозиционеры и призовут к ирредентизму.
«Они попадут под жесткое давление прозападной оппозиции, которая потребует от них солидарности с соплеменниками и их поддержки. И эти призывы могут быть поддержаны значительной частью населения страны. Тогда начнутся обвинения властей в предательстве соотечественников. Руководство страны окажется перед дилеммой — испортить отношения с КНР или получить «цветную революцию», - пишет «Сегодня.ру».
В свою очередь это позволит Соединенным Штатам использовать Монголию для продавливания своих интересов и размещения американских военных баз.
Спонсирование тибетского сепаратизма
Несмотря на то, что внешне политические движения Тибета и Внутренней Монголии выглядит как правозащитные, анализ истории создания китайских НКО и фондов показал, что за ними стоят американские политические структуры и спецслужбы. Это касается и «Конгресса Южной Монголии», имеющего активистский бэкграунд в несколько десятков лет даже с учетом того, что фактически организация была создана лишь в 2016 году.
В книге «Тайная война ЦРУ в Тибете», написанной американскими разведчиками и участниками подрывных операций в Китае, обозначено, что поддержка тибетского сепаратизма Соединенными Штатами велась с 40-х годов прошлого столетия для ведения подрывной деятельности и закладывания фундамента свержения Китайской коммунистической партии. Американская разведслужба создала движение «Чуши Гангдруг» - боевиков, которых вооружала и тренировала на военных базах Колорадо и Непала. Американцы использовали вражду между тибетцами и китайцами для шпионских операций, мотивируя «горный народ» делать съемки секретных объектов КНР. Благодаря тибетцам США узнали военные секреты об испытания атомного оружия Китаем. Также сепаратисты нападали на китайских военных, политиков и дипмиссии, добывая компромат на КПК. ЦРУ помогло сбежать Далай-Ламе XIV в Индию после кровопролития в рамках сепаратистского «Тибетского восстания» в 1959 году. США оказали духовному лидеру помощь в создании в индийском городе Дхарамсала «Тибетского правительства в изгнании», которое позднее было переименовано в «Центральную тибетскую администрацию» (ЦТА). Далай-Лама и его приближенные получали многомиллионные дотации от Соединенных Штатов. В 70-х США изменили тактику по дестабилизации КНР и перешли от прямых военных действий к использованию приемов «гибридной войны». ЦТА была превращена в своеобразный центр политического влияния, который под эгидой поддержки законного регионализма, идей демократии и прав человека фактически же продвигал идеи сепаратизма. Более того, ЦТА стало подконтрольной Америке площадкой для иных антикитайских сепаратистских сил. Финансирование структуры также было изменено. Власти США стали направлять деньги «тибетским беженцам» и активистам различных НКО через развернутую сеть благотворительных организаций и фондов.
Регионализм — различные формы социально-культурной и политической самоидентификации территориальных сообществ, проявляющих себя в идеях, настроениях, действиях, намерениях, направленных на сохранение самобытности региона или повышение его статуса в системе государств-наций. Регионалистские партии широко распространены в Европе.

В отличие от сепаратизма не ставит целью отделение от страны, однако зачастую сепаратисты, добивающиеся независимости ненасильственными методами, именуют себя регионалистами.
Финансовое участие американских спецслужб в деятельности тибетских активистов можно проследить. Обратим внимание на «Организацию наций и народов, не имеющих представительства» (Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO). Ее создателями являются: тибетский активист Церинг Джампой, уйгурский активист Эркин Алптекин (он же создатель проамериканского сепаратистского движения WUC), эстонский конгрессмен Линарт Мяллем, а также адепт Далай-Ламы – Майкл Ван Уолт ван Прааг. Ранее эксперты «Изборского клуба» отмечали, что UNPO относится к сецессионистким (от слова «сецессия») организациям, не преследующим цели развития самоопределившихся народов, о чем было отмечено в докладе «Анонимная война». Тибет входит в UNPO с 1991 года. НКО финансируется из различных источников, однако среди них выделяется два: «Фонд Форда» и «Национальный фонд демократии» (NED, организация признана нежелательной в РФ). Первый известен тем, что считается «благотворительным щитом» ЦРУ и политструктурой, созданной элитами США для продвижения американских интересов под эгидой борьбы за демократические ценности. Второй известен подрывной деятельностью по всему миру, подготовкой революционеров, спонсированием оппозиции и подогреванием национальных конфликтов. Оба фонда спонсируют различных активистов и правозащитников Китая по сей день.
Сеце́ссия (лат. secessio «уход» от secedo «ухожу») — выход из состава государства (как правило, федеративного) какой-либо его части (как правило, субъекта федерации). Результат сепаратизма.

Право на сецессию может признаваться или не признаваться правом государства. Сецессия конфликтует с принципом международного права, закрепляющим «территориальную целостность» государств. В политологии к сецессии относятся больше негативно, считая процесс отделения части государства угрозой как для новообразованного региона, близлежащих государств, так и для мировой стабильности. В прикрепленной ссылке можно ознакомиться с научной статьей, посвященной проблеме сецессии.
Согласно официальной базе грантов «Фонда Форда», с 2006 по 2020 год НКО предоставила китайским «правозащитникам» более 44 миллионов долларов. NED ежегодно выделяет около 600-700 тысяч долларов только тибетским организациям по всему миру, а если взять все антикитайские НКО, то счет пойдет на миллионы. К финансированию сепаратистов причастно «Агентство США по международному развитию» (USAID), ранее уличенное в организации деятельности по смене правительства на Кубе. USAID выделило напрямую ЦТА грант в размере 23 миллионов долларов, который последовательно переводится с 2016 года по 2021.
Говоря о поддержке США тибетского сепаратизма невозможно обойти вниманием один факт. Майкл Ван Уолт ван Прааг, о котором мы говорили выше, является действующим юридическим консультантом Дайлай-Ламы XIV и ЦТА. Однако важным нюансом его консультаций является то, что он рассматривает самоопределение (сецессию) как способ предотвращения национального конфликтов. То есть консультант априори действует в рамках сепаратистской идеологии. Важно, что Ван Уолт присутствовал на «Восьмой международной конференции друзей Тибета», где обсуждалось отделение Южной Монголии, и выступал с собственным докладом.
Южно-монгольские сепаратисты с «американским приветом»
Издание «Сегодня.ру» отметило, что о «Конгрессе Южной Монголии» (КЮМ) почти ничего неизвестно и, скорее всего, НКО была создана специально для подготовки обращения к властям США. На деле это не совсем верно. Проблема в том, что в российском сегменте информацию о протестном движении Китая найти сложно и ее мало. Однако в зарубежных источниках есть сведения, отражающие историю появления КЮМ.
«Конгресс Южной Монголии» - это НКО, объединяющая подпольные либеральные и демократические силы КНР. В руководстве партии находятся лидеры партий, движений Китая, которые избегая репрессий со стороны КПК мигрировали за границу. Корни возникновения КЮМ находятся в 80-х годах прошлого столетия, когда в КНР с новой силой вспыхнуло недовольство монголов политикой Пекина. В 1981 году во Внутренней Монголии произошли массовые выступления студентов-монголов, которые подтолкнули активистов протестного движения к созданию подпольных политических партий.
Монгольский правозащитник Си Хаймин (монг. Темцилту Шобтсуд) в 80-х стал основателем и председателем «Народной партии Внутренней Монголии» (НПВМ). В 90-х Шобтсуд присоединился к лидеру национального монгольского движения – Хаде - и помог создать «Южно-Монгольский демократический альянс». Позднее из-за преследования властями КНР монгольские активисты мигрировали, получив политическое убежище на Западе. 50 представителей НПВМ в 1997 году в Принстоне (США) официально учредили «Народную партию Внутренней Монголии», а также создали в Америке управляющие органы, приняли программу и Устав. Помимо указанных политических сил, за независимость Внутренней Монголии и объединение монгольских земель выступала «Партия Либерального союза Монголии» (ПЛСМ) во главе с Ольхунудом Дайчином. Партия была создана в Японии в 2006 году. О политической ориентированности ПЛСМ вполне внятно расскажет официальный флаг с символикой НАТО.
В 2016 году антикитайские сепаратистские силы в лице ПЛСМ и НПВМ, а также других организаций объединились в «Конгресс Южной Монголии». Шобтсуд стал председателем КЮМ, Дайчин – генеральным секретарем. До момента создания КЮМ активисты инспирировали протестные настроения в США, Японии, Монголии, Внутренней Монголии, призывая отделить территорию КНР и придать ей статус самостоятельности. Партии открыто поддерживают проамериканскую политику и идеологию Североатлантического Альянса. В СМИ мало упоминаний по одной простой причине - основное освещение деятельности происходит в США и Китае местными изданиями.
Инспирировать - подстрекать, внушать побуждать, организовывать что-либо.
Отметим, что подрывная деятельность проамериканских сепаратистов не ограничивается движениями за освобождение Тибета и Внутренней Монголии. В Китае есть еще два региона, на которые распространяются интересы США – Гонконг и Синьцзян-Уйгурский автономный район. Работа активистов на указанных территориях также проводится с привлечением финансирования американских спецслужб и НКО. Подробнее об этом расскажем в следующем материале.
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