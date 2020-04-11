Финансовое участие американских спецслужб в деятельности тибетских активистов можно проследить. Обратим внимание на «Организацию наций и народов, не имеющих представительства» (Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO). Ее создателями являются: тибетский активист Церинг Джампой, уйгурский активист Эркин Алптекин (он же создатель проамериканского сепаратистского движения WUC), эстонский конгрессмен Линарт Мяллем, а также адепт Далай-Ламы – Майкл Ван Уолт ван Прааг. Ранее эксперты «Изборского клуба» отмечали, что UNPO относится к сецессионистким
(от слова «сецессия»
) организациям, не преследующим цели развития самоопределившихся народов, о чем было отмечено в докладе «Анонимная война»
. Тибет входит в UNPO с 1991 года. НКО финансируется из различных источников, однако среди них выделяется два: «Фонд Форда
» и «Национальный фонд демократии» (NED, организация признана нежелательной в РФ). Первый известен тем, что считается «благотворительным щитом
» ЦРУ и политструктурой, созданной элитами США для продвижения американских интересов под эгидой борьбы за демократические ценности. Второй известен подрывной деятельностью по всему миру, подготовкой революционеров, спонсированием оппозиции и подогреванием национальных конфликтов. Оба фонда спонсируют различных активистов и правозащитников Китая по сей день.