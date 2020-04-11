За сутки в России заразились коронавирусом более 1600 человек

Москва, 11 апреля. Более 1,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в России за минувшие сутки. Больше всего инфицированных по-прежнему в Москве.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России подтверждены 1667 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 49 регионах. Всего в стране от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, страдают 13584 человека.

В частности, в Москве выявили 1030 новых случаев заражения, в Московской области — 152, Петербурге — 80, Нижегородской области — 33, Брянской области и Дагестане — по 26, Башкирии — 25, Татарстане — 23, Ульяновской области — 22, Курской области и Красноярском крае — по 21.

Отмечается, что из больниц выписали 250 человек.

За сутки в стране зарегистрировано 12 летальных исходов. Таким образом, число погибших от коронавируса достигло 106 человек.

Россия мгновенно приняла ряд мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции в стране. В частности, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, запрещены массовые мероприятия, закрыты театры, музеи, рестораны. Также глава государства ввел «нерабочую неделю», которая продлится до конца апреля.