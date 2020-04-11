Джигурда объявил, что ни одна женщина не сделала от него аборт

Москва, 11 апреля. Известный актер и шоумен Никита Джигурда заявил, что к нежелательным беременностям приводит отсутствие должного полового воспитания.

Так он прокомментировал слова главного акушера-гинеколога Минздрава России Владимира Серова, который рассказал, что для предохранения от нежелательной беременности в семье можно применять гормональные методы, а иногда и прерванный половой акт. Но большинство россиян этого делать, по его словам, не умеют.

По мнению Джигурды, все дело в «невежестве масс» и отсутствии полового воспитания. Сам он благодарен за свою образованность в этой области старшему брату Сергею.

«Это образование помогло мне в жизни, и я горжусь тем, что ни одна женщина не сделала от меня аборта», — цитирует Джигурду Nation News.

Шоумен признался, что раньше владел «техникой китайских императоров», которая помогала ему в интимной жизни. Он уверен, что продолжительный режим самоизоляции в России, введенный из-за распространения коронавируса, окажет существенное влияние на рождаемость.

«Не завидую тем, кто будет рожать по залету. Я своих детей всех рожал осмысленно, чего и всем желаю!» — объявил актер.

Напомним, что Джигурда несколько раз был женат. Первой его супругой стала актриса Марина Есипенко, оставившая актера ради барда Олега Митяева. Джигурда в этом браке впервые стал отцом — у пары родился сын Владимир. Затем он состоял в отношениях с поэтессой Яной Павелковской, у них появились двое сыновей: Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан.

Впоследствии Джигурда женился на спортсменке Марине Анисиной, которая подарила ему двух детей: это сын Мик-Анжель-Кристи и дочь Эва-Влада.

Недавно Анисина поделилась с подписчиками семейным фото, на котором крупным планом запечатлены шоумен и их общий сын. Фанатов восхитило, насколько симпатичным становится с годами мальчик и как он похож на родителя.