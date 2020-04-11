США направят гумпомощь Италии, чтобы доказать свое лидерство «вопреки России»

Вашингтон, 11 апреля. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о передаче гуманитарной помощи Италии, вопреки «дезинформации со стороны России и Китая».

Москва и Пекин помогают пострадавшей от COVID-19 европейской стране и тем самым, по мнению Вашингтона, «принижают значение действий США». Передача гумпомощи итальянской стороне должна доказать «лидерство Штатов». Помимо этого, в Белом доме рассчитывают, что гумпомощь сможет снизить риск повторного занесения инфекции из ЕС в Штаты, а также поддержит функционирование ключевых цепей поставок, пишет «Газета.ру».

Ранее с обвинениями в адрес России и Китая выступал глава Госдепа США Майк Помпео. По его словам, власти РФ и КНР якобы принижают усилия американцев по борьбе распространением COVID-19. Помпео добавил, что Вашингтон связывался с Москвой и Пекином, чтобы «пресечь такие информационные кампании». Теперь эти обвинения против России и Китая США закрепили в меморандуме.

Интересно, что несмотря на заявления о «дезинформации со стороны России и Китая», США только сейчас решили оказать хоть какую-то помощь Италии. До этого страна получала поддержку только от РФ и КНР.

Так, в конце марта в Италию отправились российские вирусологи и эпидемиологи в конце марта. За этим последовали голословные обвинения в том, что эта помощь якобы была бесполезной, и отправка врачей в самое пекло эпидемии коронавируса в итальянском Бергамо была просто «политической акцией». Однако премьер-министр Италии Джузеппе Конте после этого заявил, что Россия никогда не пыталась использовать помощь для политического давления.

США, как и Италия, получили помощь от России. 1 апреля в Нью-Йорк прибыл самолет с медицинскими масками и другими расходными материалами для борьбы с коронавирусной инфекцией, отмечает «Царьград». Но это не помешало Вашингтону выдвигать обвинения против Москвы и пытаться «доказывать свое лидерство».

По последним данным, в США зафиксированы 500 615 случаев заражения COVID-19, более 18,6 тысячи пациентов умерли, уточняет телеканал 360.