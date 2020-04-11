Пухляш из Little Big станцевал на балконе в новом клипе на песню «Плачу на техно»

Москва, 11 апреля. Танцор-«пухляш» из клипа Little Big на песню UNO снялся в видео группы Cream Soda про самоизоляцию. Клип на хит группы «Хлеб» «Плачу на техно» опубликован в YouTube.

В начале видеоролика говорится: «Всем отмененным вечеринкам посвящается», отметил телеканал «360».

Участники из шоу «Танцы на ТНТ» Никита Орлов, Саша Перцев, Дима Красилов, Дима Bonchinche, Ульяна Пылаева и телеведущий Александр Гудков в красочных костюмах устраивают вечеринку на балконах многоэтажного жилого комплекса в разгар карантина, когда массовые мероприятия оказались под запретом, пишет НСН.

На видеохостинге клип посмотрели более миллиона пользователей. В Сети восхитились новым творением, которое посвящено режиму самоизоляции.

«Официально заявляю, что чувак в зеленых штанах победил», — написал okkzoid10.

«О боже, ждала этот клип как никто другой, наблюдала из своих окон, как это все снималось. Офигенно», — указала Маша Бородина.

«Это лучшая работа, созданная в самых экстремальных условиях. Это видео уже легенда, и его будут смотреть наши предки через 1000 лет и говорить: это был кризис 2020 года. Люди крутились, как могли», — добавил Руслан Хабибуллин.