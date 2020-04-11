Страх, боль и ненависть в карантинном Киеве

С начала карантина на Украине прошел месяц, и официально в стране сейчас чуть менее 2,5 тысячи больных. Таким цифрам здесь никто не верит, но это еще полбеды. Дело в том, что украинцы ужасно боятся заразиться коронавирусом. Местные жители понимают — в этом случае их спасет только чудо или железный иммунитет. Корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве изучил три истории, рассказанные в соцсетях заболевшими и их родными. От каждой волосы на голове вставали дыбом.

«Ты ведь понимаешь, что, если вдруг заболеешь, никто тут не станет тебя по-настоящему лечить? — спросила меня знакомая киевлянка Леся. — Поэтому постарайся не поймать вирус в Киеве, иначе твое тело завернут в мешок и закопают в общей безымянной могиле. А твои родственники никогда даже не узнают, где именно ты лежишь».

Сначала я подумал, что Леся чрезмерно поддалась коронавирусной панике. Но, изучив всего несколько историй, случившихся с зараженными киевлянами, я понял, что это весьма дельный совет.

«Я не понимаю, это вообще можно как-то пережить?!»

6 апреля в киевском Институте сердца скончался 30-летний украинец по имени Кирилл, веселый и креативный человек, хороший муж и отец маленькой девочки. Мужчину госпитализировали 24 марта с диагнозом «инфекционная пневмония». Родственники Кирилла уверены, что его вполне реально было спасти. Но беда в том, что киевские врачи слишком долго отказывались его госпитализировать.

История получила резонанс в соцсетях во многом потому, что супруга Кирилла Валерия Вьюшина оказалась известным блогером и фитнес-тренером. С самого начала болезни она подробно рассказывала в Instagram о ходе лечения своего супруга, специально создав в соцсети раздел под названием «Коронавирус». Валерия отчаянно поддерживала своего больного мужа, стучалась во все возможные двери и ежедневно публиковала фотографии с самыми счастливыми моментами их семейной жизни.

Теперь блогер Вьюшина испытывает ненависть к работе киевских врачей, которые упорно не желали госпитализировать ее мужа и долгое время неверно ставили диагноз. По ее словам, до госпитализации Кирилла она трижды вызывала бригады скорой помощи. Но врачи не только не предлагали ее супругу поехать в больницу, но и всячески пытались отговорить от этого.

«Зачем ехать в клинику? У вас же в чистом виде осложненная форма ОРВИ. Вас все равно вернут домой. Легкие у вас чистые, а в больнице вы, наоборот, еще подхватите какую-нибудь инфекцию», — отмечали медики.

Врачи давали «ценные советы» несмотря на то, что у Кирилла пять дней держалась температура под 40. При этом его мучил жуткий сухой кашель такой силы, «что у него чуть не вылетали наружу легкие». Тем не менее Кирилла почти неделю не забирали в больницу, зато назначили противовирусный препарат «Гропринозин» и посоветовали «пить больше воды».

Валерия задействовала все свои силы, связи и средства для того, чтобы добиться госпитализации своего мужа. В итоге сначала его направили в обычную инфекционную больницу, а затем — в Украинский институт сердца, куда «простому смертному» попасть практически нереально.

«Первое, что меня спросили, когда Кирилла доставили в Институт сердца: «Почему вы так запустили своего мужа?» — рассказала тогда блогер. — Сейчас он уже вторые сутки лежит в реанимации, а я просто в ярости. «103» (номер телефона скорой помощи в Киеве. — Прим. ФАН) — это просто [цензура]! Я очень хочу найти именно последнюю бригаду, которая упорно уговаривала нас «полежать еще три дня дома» и так по-хамски себя вела! «Обычное ОРВИ»?! Просто [цензура]!»

В элитном Институте сердца Кирилла сразу подключили к аппарату ЭКМО (для насыщения крови кислородом), а также проводили все необходимые мероприятия по выведению его легких из тяжелейшего кризиса. Однако, несмотря на все усилия врачей, было упущено слишком много времени — спасти Кирилла не удалось. Утром 6 апреля Валерия написала, что ее супруг скончался. Сразу после известия о смерти мужа Вьюшина опубликовала в Instagram такие слова:

«Я не понимаю, это вообще можно как-то пережить?! Я не хочу ничего и никого. Завтра похороны. Пожалуйста, не звоните мне».

После этой трагедии один из киевских медиков написал в соцсетях:

«Эта история наглядно показала, как работает наша медицина в разгар коронавируса. Пациентов с тяжелой симптоматикой просто не забирают в больницу, в итоге их не удается «откачать» даже в продвинутых, по украинским меркам, медучреждениях».

«Семейный врач боится идти к больным, а экспресс-тесты врут»

Вторую историю о «героической борьбе» украинских медиков с коронавирусом поведал киевский культурный активист, один из организаторов ежегодной общегородской акции «Don't Take Fake» Дмитрий Соболь. Он рассказал, что 20 марта утром они с женой узнали от родителей Дмитрия, что те на днях заходили к друзьям с Западной Украины, которые недавно вернулись из Италии и «сильно температурили».

На тот момент у мамы Соболя третий день была температура 38 и сильный кашель. У отца уже несколько дней градусник показывал 37,5. Дмитрий, как рекомендует Минздрав Украины, тут же позвонил семейному врачу. Специалист по телефону проконсультировал родителей, заверив их, что «в таких симптомах нет ничего страшного», и посоветовал «пить чай и побольше воды». Принять пожилых людей семейный врач не смогла, пояснив, что «сама болеет дома». В госпитализации, по ее мнению, не было необходимости, так как «симптомы незначительные».

После этого семейная пара Соболь позвонила в скорую, но там им просто отказали в госпитализации, отправив к «семейному врачу». Тогда Соболи-старшие обратились к знакомым и поехали в местную инфекционную больницу, где их согласились принять. Врач послушал и сделал вывод — «у бабушки сильные хрипы в легких». Женщине прописали антибиотики, которые надо принимать дома. Дедушка Соболь, по мнению врача, оказался «абсолютно здоров». В итоге пожилая пара отправилась домой — без каких-либо анализов или рентгена.

В последующие дни Дмитрий Соболь с женой звонили по всем возможным на Украине горячим линиям, умоляя, чтобы их родителей немедленно госпитализировали. На горячей линии НСЗУ, в областном медцентре и в Минздраве им говорили одно и то же:

«Вы сделали все правильно, ваших родителей должны лично осмотреть и, скорее всего, госпитализировать. Общайтесь с семейным врачом».

Аргумент о том, что семейный врач не хочет лично приходить к больным старикам, операторы игнорировали.

Наконец, семейство Соболей сумело выйти на главврача областной больницы, курировавшего семейного врача родителей, и им дали «добро» на госпитализацию бабушки. На скорой ее отвезли в районную инфекционную больницу. Тем временем состояние Соболя-дедушки постоянно ухудшалось, температура держалась на уровне 38 градусов. Молодая пара вновь обратилась к семейному врачу, ответ был тот же: «Пейте горячий чай и больше воды». Никакой госпитализации.

К 27 марта Дмитрий Соболь с женой сумели добиться того, чтобы бабушке сделали все необходимые тесты (преодолев дикое сопротивление врачей). А в обед им сообщили, что дедушку Соболя, наконец, забрали в инфекционку — его состояние резко ухудшилось.

«Ему было очень тяжело говорить, и он сказал, что перезвонит. Врачи из инфекционной больницы сообщили об очень тяжелом состоянии отца. Спустя час мы узнали, что отец умер в машине скорой, не доехав до областной больницы. Все произошло очень быстро, буквально за пару часов», — с горечью написал в соцсетях Дмитрий Соболь.

Молодой человек признался, что «бабушку семейства с огромным трудом удалось спасти», и сделал из этой истории несколько жутких выводов.

Первый: семейный врач на Украине, как правило, некомпетентен и лишь способствует самолечению. Без понимания истории болезни, анализов и личного осмотра назначает препараты «вслепую» и советует «пить чай». А на самом деле — до смерти боится осматривать пациентов, так как «больные могут быть действительно заражены коронавирусом, а у нее нет защитного костюма».

Второй вывод Соболя: горячие линии только направляют к семейному врачу, и никто не может подсказать, как действовать в нестандартной ситуации.

Третий вывод: используемые на Украине экспресс-тесты неэффективны и не показывают правильного результата.

Наконец, четвертый вывод: местные медики не умеют пользоваться аппаратом ИВЛ и не стремятся спасти жизнь пациента.

«После смерти отца выяснилось, что в районную инфекционную больницу в середине марта передали аппарат ИВЛ. В момент, когда туда попал мой отец, его даже не распечатали, не обучили персонал им пользоваться, а многие медики даже не знали о его наличии. Возможно, наличие работающего аппарата ИВЛ могло сохранить жизнь нашему отцу! — с ужасом написал Дмитрий Соболь. — У наших медиков полное безразличие к больным и надежда на то, что «пронесет». Увы, в нашей системе здравоохранения работает масса некомпетентных людей, которых вообще нельзя подпускать к больным! Мы надеемся, что другие украинцы, услышав нашу историю, будут бороться за свою жизнь, а не сидеть дома и «пить чай» по совету семейного врача».

«Я не хочу, чтобы мой дом забросали гранатами»

Третья история — это рассказ Ольги, жительницы элитного села Гатное под Киевом. В основном там селятся состоятельные люди, стремящиеся жить подальше от городского шума. Ольга рассказала, как ее семья заболела коронавирусом, как местные власти подвергли их травле и пытались «насильно продезинфицировать» ее дом. Женщина искренне переживает, что соседи по улице, узнав об их заболевании, реально могут устроить расправу над всей семьей.

«Деловой партнер моего мужа 13 марта прилетел из Франции. Сергей встретился с ним утром по делам, а позже его бизнес-партнер написал, что «чувствует себя нормально, но у него небольшая температура». Когда муж приехал домой, то мы решили самоизолироваться», — написала Ольга.

Далее она рассказала, что экспресс-тест партнера ее мужа был отрицательным, но сразу у нескольких людей из группы, в составе которой он летал во Францию, обнаружили коронавирус.

«Через несколько дней мой муж почувствовал себя плохо: резко поднялась температура, появился озноб. Он поехал в Александровскую больницу и попросил взять у него анализы на коронавирус. В больницу его госпитализировали 18 марта, а 20 числа сообщили, что «у него все хорошо, но он все равно должен сдать мазок на ПЦР». К нему зашла профессор Голубовская в защитном костюме и сказала, что у бизнес-партнера моего мужа положительный ПЦР-тест, поэтому и у него, скорее всего, тоже. При этом она сказала ему не переживать», — написала в Instagram Ольга.

Еще через несколько дней в палату к ее супругу пришел врач и сообщил, что «ПЦР-тест отрицательный, у него просто ОРВИ». После этого его выписали из Александровки.

«На момент, когда он приехал домой, мы все уже заболели коронавирусом: я, дети, няня, садовник и т.д. Мы не выходили из дома, продукты водитель оставлял возле ворот. Няня сделала тест в частной клинике, он дал положительный результат, но ПЦР показал отрицательный, и ее положили сначала в инфекционку, потом перевели в пульмонологию, а затем выписали», — рассказала Ольга.

По словам Ольги, вся семья изолировалась и уже три недели сидит дома. Тем не менее 7 апреля ее мужу позвонили из местной управы и сказали, что «хотят приехать и продезинфицировать дом».

«Мы спросили, на основании какого закона они хотят это сделать? И где тут хотя бы какой-то здравый смысл, если мы все равно болеем? Но к нам на участок все равно приехали люди в костюмах химзащиты, прыскали какой-то гадостью кусты и деревья. И даже подъезд, где живет охранник, хотя он здоров», — рассказала Ольга.

По словам Ольги, вскоре на странице замглавы местного сельсовета на Facebook появились фото их дома с подписью «Здесь живут больные коронавирусом». В комментариях под снимком местные жители обвинили несчастную семью во всех смертных грехах, назвали ее членов «чумными», потребовали «дать их точный адрес» и «срочно выселить с территории села».