Глюк'OZУ через суд хотят заставить выплатить долг в 26 млн рублей

Представители продюсера Макса Фадеева и Глюк'OZЫ (Натальи Чистяковой-Ионовой) сообщили, что ничего не знают о банкротстве совместной студии. Арбитражный суд города Москвы сообщает другую информацию.

В 2015 году в прокат вышел мультфильм режиссера и музыканта Фадеева «Савва. Сердце воина». Производством картины занималась компания Глюк'OZЫ и супруга певицы Александра Чистякова «Глюкоза продакшн». Как сообщается на сайте glukoza.com, фирма учреждена в 2007 году совместно с Максом Фадеевым.

Бюджет съемок составил почти миллиард рублей — немаленькая для российской киноиндустрии сумма, сопоставимая по финансовым масштабам с «Утомленными солнцем — 2: Цитадель» Никиты Михалкова. В проекте приняла участие фирма Федора Бондарчука Art Pictures. Амбициозный и по-настоящему красивый проект во главе с Фадеевым в российских кинотеатрах не окупился, принеся в широком прокате 186 млн руб. В кинотеатрах мультфильм посмотрело порядка 900 тыс. зрителей. Для России это неплохой результат.

Неокупившийся бокс-офис режиссерского проекта Фадеева породил череду взаимных неплатежей и банкротств производителей и прокатчиков. В 2016 году компания «Наше кино» отсудила у «Глюкозы продакшн» 26,4 млн рублей, а через год истец сам стал банкротом.

После премьеры мультфильма из состава «Глюкозы продакшн» вышли певица и ее супруг. Фирма поменяла название на «Систему-А», и в конце 2017-го суд признал ее банкротом. Материальных активов у «Системы-А» было немного: стойка рецепции, лого в переговорную, немного книг и дисков — по результатам инвентаризации общая сумма этого добра составила четверть миллиона рублей. На торги попали такие необычные артефакты, как грузинский товарный знак «Меч-глюк» и товарный знак «glukoZa» в Киргизии. Желающих их купить почему-то не нашлось.

В июле 2019 года процедура несостоятельности «Системы-А» прекращена из-за отсутствия средств. Арбитражный управляющий сообщил, что по итогам банкротства кредиторы не получили возврат денег на сумму 362 млн рублей. Среди желавших забрать свои деньги до сих пор числится звукорежиссер и композитор с мировым именем Иво Хегер.

Компания «Наше кино» и ее правопреемники решили не прощать долг и в ноябре 2019 года обратились с иском не к «Системе-А», а персонально к ее экс-владельцам, Глюк'OZЕ и Александру Чистякову, с требованием на 26 млн рублей. Поп-селебрити в суд не является.

Рассмотрение дела запланировано в Москве на 26 апреля. Удовлетворение требований станет прецедентом, и другие кредиторы смогут обратиться за возмещением к звездной чете Чистяковых.