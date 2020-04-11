Галкин пострадал в «шишечном бою» с Гарри и Лизой

Москва, 11 апреля. Известный юморист и телеведущий Максим Галкин на самоизоляции старается всеми возможными способами развлечь детей — двойняшек Лизу и Гарри. Одним из увеселений звездной семьи стали «шишечные бои».

Галкин часто делится с фанатами кадрами из семейного архива, показывает творческие номера детей и их игры. Совсем недавно Гарри и Лиза вживались в роль пиратов — стреляли из луков с деревянного корабля, установленного на детской площадке. А затем отправились на прогулку в лес.

«В разгаре у нас шишечные бои. Сейчас я тебя!» — комментировал сражение Галкин.

На кадрах ролика, опубликованного юмористом в Instagram Stories, дети радостно смеются и стараются забросать отца шишками. Бои, однако, не обошлись без «жертв» — пострадал Галкин, которому один из «снарядов» угодил в губу.

Ранее юморист показал фанатам, как Гарри попытался вжиться в образ композитора Игоря Николаева. Мальчик с накладными усами предстал перед родителями с песней «Выпьем за любовь!». Образ дополнили очки, которые придали ребенку еще большее сходство с известным музыкантом. Фанаты пришли в восторг от видео.

А недавно супруга Галкина, народная артистка СССР Алла Пугачева исполнила на камеру «гимн» борьбы с коронавирусом, а Гарри аккомпанировал ей. Юморист представил родных как «антипандемический тандем «ГарриАлла».

Кроме того, как пишет «Утро.ру», двойняшки однажды провели «обряд» по изгнанию коронавирусной инфекции.