Юлиан и Анастасия решили развестись через год семейной жизни

Москва, 11 апреля. Певец Юлиан Васин и Анастасия Минцковская решили развестись через год семейной жизни. Сначала они поссорились, решили пожить отдельно, но потом поняли, что отношения не склеить обратно и нужно расходиться.

Сам Юлиан настроен очень решительно. В эфире шоу Андрея Малахова артист подчеркнул, что мириться с женой не собирается, и твердо намерен подавать на развод.

«Мы не живем вместе уже месяц. К сожалению, это не из-за карантина. Мы приняли решение развестись, — признался он.

Артист добавил, что его родители были очень расстроены этой новостью, ведь это его первый брак. До свадьбы они с Анастасией дружили целых 27 лет. Кто бы мог подумать, что все так изменится. Певец подчеркнул, что со своей стороны пытался до последнего сохранить семью, но ничего не вышло.

«Я все еще люблю Настю, но мы решили расстаться. О причинах скажу позже, не сейчас», — добавил он в комментарии изданию «Стархит».

Свадьбу Юлиан и Анастасия сыграли в конце марта минувшего года. Регистрация брака прошла во Дворце бракосочетания на ВДНХ. При этом невеста облачилась в черное платье в цветочек, а жених был в смокинге и белой рубашке, напоминает «Ридус». Причем для Анастасии этот брак стал уже восьмым по счету, а для Юлиана — первым.

Известно, что до этого они были близкими друзьями и выручали друг друга в беде. К примеру, когда у Анастасии сгорел двухэтажный дом в Тверской области, Юлиан подарил ей трехэтажный особняк. По данным таблоидов, его стоимость составила почти 10 млн рублей.