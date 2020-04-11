Врач-инфекционист Ковеленов рассказал о схожести коронавируса и ВИЧ-инфекции

Санкт-Петербург, 11 апреля. Россиянам следует соблюдать режим самоизоляции на время пандемии коронавируса, заявил специалист по инфекционным болезням комитета здравоохранения Ленинградской области, главный врач областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Алексей Ковеленов в телеканала «ЛенТВ 24». Он также рассказал о схожести пришедшего из КНР вируса с ВИЧ-инфекцией.

По его словам, препараты, предназначенные для лечения ВИЧ-положительных, могут быть полезны в лечении пациентов с коронавирусом. Лечение антиретровирусными препаратами не будет жестким для ВИЧ-отрицательных, поскольку терапия длится всего две недели, указал врач. По его мнению, за это время «серьезных побочных эффектов не успевает развиться».

Ковеленов считает, что у коронавируса, ВИЧ и СПИДа есть сходства, однако пути передачи инфекции разные.

Врач-инфекционист также призвал россиян оставаться дома и сообщать в органы Роспотребнадзора, чтобы к нарушающему режим самоизоляции пациенту «были приняты санкции».

«Это бомба, которая может заразить всех окружающих. И если у человека в сознании это не укладывается, надо ему помочь», — констатировал врач.

Он также сообщил, что по его прогнозам борьба с коронавирусом будет длиться еще полгода.