Недобросовестные петербуржцы срывают с детских площадок ограничительные ленты. ФАН-ТВ

Ограждения на каждом элементе — лесенки, горки, качели, турники — все обматывают яркими оградительными лентами. И такую процедуру здесь, на площадке на бульваре Циолковского в районе дома номер семь проводят уже во второй раз. Ровно неделю назад все было буквально опечатано. Однако, сегодня не осталось и следа от старых лент и объявлений.

Местные жители самовольно срывают ограждения и идут гулять на площадки с детьми, пренебрегая при этом элементарными средствами защиты — масками и перчатками.

«Третьего апреля вступили в силу изменения в постановлении правительства Санкт-Петербурга, в которых было дополнено: именно запрет на посещение детских и спортивных площадок. Сделано это было, потому что не только скопление людей на этих площадках способствует, так сказать, заражению, но и само оборудование, которое находится на этой площадке, может от нескольких часов до нескольких дней сохранять на себе инфекцию», — рассказал глава МО Екатерингофский Олег Смакотин.

Всего в Екатерингофском округе Адмиралтейского района Петербурга 40 детских и спортивных площадок. Несколько раз в неделю их дезинфицируют специальным раствором и восстанавливают запрещающие ограждения.

На одной из площадок жителю дома на Лермонтовском проспекте, который гулял с ребенком во дворе, уже назначен штраф за нарушение временного запрета. По решению Ленинского суда, петербуржец должен заплатить 15 тысяч рублей. Максимальная же сумма штрафа за посещение парков, скверов, детских и спортивных площадок может достичь 40 тысяч рублей. Ежедневно полицейские патрулируют улицы города и призывают жителей Северной столицы исполнять требования властей и слушать рекомендации врачей.