Сенатор Морозов заявил, что новая сделка ОПЕК+ основана на предложении России

ОПЕК+ согласовала сделку по снижению добычи нефти. Ограничение введено на два года — до 1 мая 2022 года, сообщил министр энергетики России Александр Новак. По мнению члена Совета Федерации Олега Морозова, нефтедобывающие страны смогли договориться о сокращении добычи, приняв во внимание принцип, изначально декларируемый Россией.

«Страны будут сокращать нефтедобычу пропорционально. Это важно, — сказал сенатор Морозов в интервью Федеральному агентству новостей. — И пандемия, и ситуация на мировом нефтяном рынке показывает, что невозможно получить какие-то односторонние преимущества от того, что у тебя экономическая ситуация лучше, а другого — хуже. Потому что все в итоге оказались в одной социально-экономической и эпидемиологической ситуации. Даже те страны, которые сегодня не задеты пандемией, могут быть задеты второй волной, и неизвестно, как эта вторая волна отразится в целом на мировой ситуации. Я говорю это к тому, что проблемы с каждым днем становятся все более всеобщими. И поэтому та конструкция, которую изначально предлагала Россия в части сокращения нефтедобычи, оказалась определяющей».

Олег Морозов напомнил, что изначально Москва предлагала заключить новую сделку ОПЕК+, основываясь на двух принципах. Во-первых, это равные обязательства и равная ответственность. А во-вторых, равные потери, если они будут.

«Не должно быть так, чтобы кто-то наживался, а кто-то нес ущерб. И это возобладало, стало базой для сегодняшнего соглашения. Собственно, другого выбора, кроме как сокращение добычи нефти, и не было. Но стоял вопрос, как сокращать. Рынок нефти падает, поскольку падает мировая экономика и сокращается потребление. Главному потребителю нефти — Китаю — сегодня не нужно приобретать такое количество нефти, как раньше, тем более — по прежней цене. Поэтому, мне кажется, принцип, который изначально декларировала Россия, возобладал и помог найти соответствующее решение», — объяснил парламентарий.

Сенатор Морозов добавил, что срок, на который заключена сделка по сокращению нефтедобычи, наиболее эффективен и показателен.

«Что будет после 1 мая 2022 года, когда закончится эта сделка, загадывать очень трудно. Все зависит от общей экономической ситуации, поскольку нефть — это индикатор. Если растет ее потребление, значит — растет экономика. Если к указанному времени мы сможем преодолеть общемировой экономический кризис и остановим спад производства, то это, естественно, приведет к увеличению потребления нефти, и тогда мы сможем пересмотреть квоты по добыче. Это зависит исключительно от экономической ситуации и от того, как будет развиваться, в том числе, пандемия», — заключил собеседник ФАН.

В сделке по снижению нефтедобычи приняли участие 23 страны, из которых десять — это участницы ОПЕК+, а еще десять не входят в это объединение. При этом три государства — участника ОПЕК+ — Иран, Ливия и Венесуэла — остались освобожденными от сокращения добычи из-за переживаемых ими политических проблем.

Согласно достигнутым договоренностям, страны будут сокращать добычу на 23% от уровня, который у них был в октябре 2018 года. Исключение составят Россия и Саудовская Аравия, которые на равных будут снижать добычу от 11 млн баррелей в сутки до 8,5 млн.

В общей сложности в первые два месяца снижение добычи нефти в мире должно составить 10 млн баррелей в сутки, во втором полугодии — 8 млн, в 2021 году — 6 млн.

Страны, не входящие в ОПЕК+ (США, Канада, Бразилия и Норвегия), смогут в общей сложности сократить добычу на 5 млн баррелей в сутки, рассчитывают в альянсе.