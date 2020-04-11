Шведский врач озвучил мрачный прогноз по пандемии коронавируса

Стокгольм, 11 апреля. Уровень смертности среди пожилых людей в Швеции из-за распространения коронавирусной инфекции может вырасти настолько, что упадет средняя продолжительность жизни. Такой мрачный прогноз озвучил врач Ингве Густафсон.

«В ближайшие недели мы увидим ужасные цифры. И многих из этих смертей можно было бы избежать», — считает он.

В Швеции опасным рассадником инфекции стали дома престарелых. Почти 40% скончавшихся от COVID-19 в возрасте старше 70 лет в Стокгольме жили именно в таких учреждениях. При этом коронавирус распространяется гораздо активнее, чем в соседних странах, к примеру, в Норвегии.

Густафсон считает, что тому есть несколько причин. В частности, в Норвегии за дома престарелых ответственны больницы, они больше приспособлены для лечения. А в Швеции для работы в таких учреждениях не требуется никаких специальных знаний.

«Очень трудно правильно соблюдать гигиену, потому что у нас не хватает защитной экипировки, а пожилых людей не отправляют в больницы», — добавил доктор.

По его мнению, сотрудники служб здравоохранения неправильно «сортируют» людей: они разделяют их в соответствии с шансами выжить, из-за чего пожилых пациентов не госпитализируют, а лечат на дому или в домах престарелых.

Густафсон констатировал, что многих смертей удалось бы избежать, если бы пожилых людей, заразившихся коронавирусом, увозили в больницы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии. Коронавирус быстро распространился по миру из Китая, где произошла вспышка, и охватил уже более 170 стран. Его жертвами стали свыше 102 тысяч человек, заразились более 1,7 миллиона. Многие страны вынуждены были закрыть границы и объявить на своей территории карантин.

Больше всего пострадали от инфекции в Европе Италия, Испания, Германия и Франция, а за ее пределами — США. В Швеции заболели более девяти тысяч человек, 870 из них скончались.

Как пишет Infox.ru, в РФ зафиксировано почти 12 тысяч инфицированных, 94 человека умерли, около 800 выздоровели. Ученые по всему миру стараются разработать вакцину против COVID-19. Российские специалисты рассказали, что препарат может появиться уже в мае этого года, передает «ФедералПресс».