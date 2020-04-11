Глава Минздрава оценил лечебные свойства лимона и имбиря

Москва, 11 апреля. Имбирь, лимон и чеснок влияют на состояние общего иммунитета, но не идут ни в какое сравнение по своей эффективности с противовирусными препаратами, завил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Минздрава напомнил, что симптомы коронавирусной инфекции схожи с обычными респираторными заболевания, но течение и осложнения значительно отличается.

«Поэтому, если человек в первые два-три дня выбирает неточную или не принимает никакой терапии, риск тяжелых осложнений возрастает», — указал чиновник.

Он подчеркнул, что лечение должен назначать врач, в том числе препараты для профилактики. При этом, по мнению главы российского Минздрава, лимон, имбирь и чеснок по сравнению с лекарствами не эффективны.

«Ни чеснок, ни лимон, ни имбирь не идут ни в какое сравнение по эффективности с лекарственными препаратами, которых огромное множество на отечественном рынке», — сказал министр в беседе с ТАСС.

Напомним, коронавирусная инфекция, первые случаи заражения которой были зарегистрированы в китайском городе Ухань, быстро распространилась по всему миру. В России число заболевших приблизилось к отметке 12 тысяч, от вируса скончались более 90 пациентов.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что в медучреждение более 450 пациентов, почти половина из них страдает от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.