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Академик объяснил, может ли переливание крови заменить лечение при коронавирусе

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Академик объяснил, может ли переливание крови заменить лечение при коронавирусеМосква, 11 апреля. Переливание крови не способно убить коронавирус, поэтому не может просто полностью заменить лечение, заявил ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

Ранее стало известно о проведении первых переливаний крови больным с коронавирусом. Пациентам перелили кровь доноров, которые уже выздоровели от COVID-19.

Процедуры провели в Институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и горбольнице №52. На сегодняшний день уже 11 пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции, стали донорами плазмы крови. Переливание получили семь человек, заразившихся коронавирусом. 

Малеев пояснил, что переливание крови может быть только вспомогательной процедурой, к которой прибегают из-за отсутствия пока эффективного лекарства от коронавируса. Положительный эффект объясняется просто: в крови у выздоровевших пациентов есть антитела, поэтому больному становится лучше.

«Однако стопроцентную гарантию излечения от коронавируса это не дает», — подчеркнул специалист в комментарии РИА Новости. 

Академик добавил, что помимо переливания крови пациент должен обязательно принимать препараты, потому что «вирус нужно убивать и подавлять воспаление у человека».

Кроме того, Малеев обратил внимание, что у переливания крови есть серьезные минусы. Во-первых, далеко не все выздоровевшие пациенты согласятся стать донорами.

Во-вторых, процедура забора крови несет риски заражения пациента гепатитом или ВИЧ-инфекцией, ведь вирус может не проявляться сразу. Именно поэтому, по его словам, плазму хранят несколько месяцев, а перед переливанием, донор проходит еще одну проверку на наличие заболеваний.

«Только если он здоров, переливание безопасно», — заключил он.

Как сообщал ранее телеканал 360, первыми лечить коронавирусную инфекцию с помощью переливания крови начали китайские врачи. Они испытали этот метод в конце марта на 10 пациентах с тяжелой формой COVID-19. Процедура прошла успешно. После этого в начале апреля вирусологи из Гонконга еще раз протестировали этот способ лечения на хомяках. Результаты исследования также были положительными. 

Академик объяснил, может ли переливание крови заменить лечение при коронавирусе

 

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Источник: РИА Новости
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