Онищенко объяснил введение в Москве пропускного режима

Москва, 11 апреля. Депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил введение пропускного режима в Москве в период пандемии коронавируса.

«Надо работать на опережение, поэтому и принято такое решение», — сказал он.

По словам депутата, выдавать пропуска будут тем гражданам, которым они необходимы в виду рода деятельности. Онищенко подчеркнул, что министерства продолжают работать, хоть и не всем составом.

«Медикам, которые едут на работу и возвращаются с нее», — добавил он в комментарии «Парламентской газете».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе с 13 апреля начнется введение пропускного режима. По его словам, в первую очередь пропуска получат те москвичи, которые продолжают осуществлять свою трудовую деятельность. Позднее начнут выдаваться пропуска для поездок в иных целях.

Такой режим вводится и в Подмосковье. Губернатор области Андрей Воробьев пояснил, что граждане смогут посещать ближайшие к дому продуктовые магазины и выгуливать животных без оформления специального пропуска.

Как пишет «Царьград», коронавирусная инфекция унесла жизни уже более 102 тысяч человек практически по всему миру, заразились свыше миллиона. В России, по последним данным, зафиксировано почти 12 тысяч случаев заболевания COVID-19, 795 человек удалось вылечить, 94 скончались.

Регионы России перешли на режим самоизоляции, передает НСН. Продолжают работать только предприятия непрерывного цикла, медучреждения и аптеки, спасательные и силовые ведомства, а также организации в сфере ЖКХ и жизнеобеспечения. До конца апреля продлен режим нерабочих дней.