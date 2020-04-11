«Ростех» предложил установить в школах систему распознавания лиц и тепловизоры

Москва, 11 апреля. «Ростех» предложил установить в школах системы распознавания лиц и дистанционного измерения температуры, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

По его словам, одной из главных разработок стала комплексная система контроля и учета доступа. В нее входит система распознавания лиц NtechLab и тепловизионный регистратор, сделанный компанией, указал Чемезов.

Эта система позволяет в режиме реального времени определить, кто заходит в учебное заведение и отсекать посторонних лиц, а также автоматически фиксировать состояние здоровья школьника, сообщил генеральный директор «Ростеха».

По его словам, если у учащегося будет повышенная температура, то эта информация моментально попадает на пост охраны.

«Аналогичные системы сейчас используются в местах массового скопления людей для определения потенциальных носителей коронавируса. Кстати, технология NtechLab может использоваться также для верификации учащихся в ходе онлайн-занятий и экзаменов», — отметил Чемезов в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не будут отменять в этом году из-за коронавируса. Однако экзамены, которые школьники должны были начать писать в конце мая, перенесли на июнь. При этом в Рособрнадзоре отметили, что экзамены могут переносить, если будет риск здоровью школьников и учителей.