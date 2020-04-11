Мурашко рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в России

Москва, 11 апреля. Россияне не прочувствовали всю ответственность, связанную с мерами по коронавирусу, отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Чиновник, говоря о пике заболеваемости, заявил о существовании различных сценариев развития ситуации, которые в первую очередь связаны с комплексом мер, ведущим к остановке или приостановке снижения активности эпидемиологического процесса.

«Есть сценарии, когда пик может сместиться на лето. Есть сценарии хуже, когда пик может произойти в ближайшее время», — сказал Мурашко в интервью ТАСС.

Он также оценил поведение граждан России на фоне пандемии коронавируса.

«Население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации», — указал российский министр.

При этом он отметил, что многие, особенно старшее поколение, осознали прямые риски. В том числе, по его словам, снизилось число плановых пациентов, проходящих амбулаторное лечение.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно инфекция распространилась почти по всей планете. На сегодняшний день число заболевших в РФ приблизилось к отметке в 12 тысяч человек.