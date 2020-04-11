Миро объяснила, почему Прилучный бьет Муцениеце

Москва, 11 апреля. Актриса и модель Агата Муцениеце сама виновата в том, что супруг Павел Прилучный поднял на нее руку, заявила скандально известный блогер Лена Миро.

«Я все больше и больше укрепляюсь в непопулярном нынче мнении: «Есть женщины, которых бьют, и есть те, которых не бьют», — написала она в своем блоге.

Миро убеждена, что проблема Муцениеце и подобных ей женщин состоит в том, что они ставят во главу не собственные интересы, а мужчину. Установки о том, что семья — главное в жизни представительны прекрасного пола, она назвала «тупыми».

«Жить, не имея любимого дела, занимаясь которым забываешь обо всем, — это и не жить вовсе», — объяснила блогер.

Она подчеркнула, что такие простые истины понимают даже мужчины, которые, воспитывая дочерей, стараются дать им образование и все необходимое, чтобы в будущем они ни от кого не зависели.

«Совершенно предсказуемо воссоединившись с Павлом, терпила Агата с жалким, заплаканным лицом объявляет, что ей надавали по щам», — констатировала Миро.

Муцениеце ранее записала видеообращение к фанатам, в котором, плача, рассказала о неадекватном поведении супруга. По ее словам, Прилучный забрал у нее телефон, довел детей до слез, избил ее и пытался выгнать семью из дома, пишет НСН.

Агент артиста Екатерина Сычева назвала слова модели «враньем и глупостью». Актриса Настасья Самбурская и вовсе заявила, что Муцениеце «пытается пиариться» на личных отношениях и проблемах.

Напомним, что актриса еще в конце февраля объявила о своем решении развестись с Прилучным. Однако они продолжили жить вместе, поскольку в период пандемии коронавируса ЗАГСы временно не принимают заявления на расторжение брака.

Актеры поженились в 2011 году, у них двое детей - сын Тимофей и дочь Мия, передает «Царьград».