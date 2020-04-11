Глава Минздрава оценил дистанционную продажу лекарств в России

Москва, 11 апреля. Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко назвал дистанционную продажу лекарств положительным фактором.

«Конечно, дистанционная продажа в современных условиях — это позитивный фактор», — сказал министр, комментируя принятый президентом России закон о дистанционной продаже лекарств.

Однако, отметил Мурашко, настораживает, что всегда есть риски для недобросовестных продавцов, аптечных организаций или компаний, которые скрываются под видом лицензированных фармацевтических организаций. Росздравнадзор не раз выявлял случаи нарушения, сообщил глава Минздрава.

«Нам бы хотелось, чтобы все было сопряжено с маркировкой лекарственных препаратов в первую очередь, — сказал чиновник в беседе с ТАСС. — Во всяком случае, чтобы убедиться в легальности препарата, чтобы знать: он не был выведен из оборота по тем или иным причинам, не был украден».

Напомним, в начале апреля российский лидер подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов, в том числе рецептурных. Дистанционную продажу лекарств могут осуществлять аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение от органа по контролю и надзору в сфере здравоохранения.