Проценко назвал число пациентов, лечащихся от коронавируса в Коммунарке

Москва, 11 апреля. Более 450 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве, почти у половины из них диагностирована пневмония, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

«Состоит на лечении 454. Из них: с диагнозом пневмония - 439, COVID подтвержденных 194», — написал Проценко на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) находятся 48 человек, 23 пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По его словам, за сутки в больницу поступили 79 новых пациентов, выписали — 87.

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,7 млн человека. От инфекции скончались более 102 тысяч. В топ-5 стран по числу заболевших вошли США (502 тысячи), Испания (158 тысяч), Италия (147 тысяч), Франция (124 тысячи) и Германия (122 тысячи). По числу летальных исходов лидирует Италия.

В России число случаев заражения приближается к отметке в 12 тысяч, от вируса умерли более 90 человек.

Российские власти мгновенно отреагировали на вспышку инфекции, которая была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года, и приняли ряд мер по борьбе с распространением смертоносного вируса. В частности, в стране действует «нерабочая неделя» до конца апреля, в Москве и Московской области со следующей недели начнет работать пропускная система.