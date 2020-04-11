Собчак возмутила россиян «похоронами» Гафта в интервью с Гудковым

Москва, 11 апреля. Телеведущая Ксения Собчак извинилась перед народным артистом РСФСР Валентином Гафтом за то, что «похоронила» его в своем шоу, однако далеко не все интернет-пользователи простили ей такой поступок.

Недавно гостем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» стал известный юморист Александр Гудков. В интервью он пошутил о смерти 84-летнего актера и упомянул ведущего Ивана Урганта. По мнению Гудкова, тот не может отказаться от юмора даже в самых серьезных ситуациях. Собчак же не попыталась остановить собеседника.

Ургант впоследствии пристыдил Собчак за неуместную шутку и спросил, зачем герои шоу «сделали его сообщником». Собчак попыталась оправдаться и принести свои извинения Гафту, назвав себя и Гудкова «двумя идиотами». Но далеко не все пользователи Сети «простили» телеведущую.

В социальных сетях возмущенные россияне назвали поступок Собчак «классической схемой», напомнив, что журналистка далеко не впервые «ловит хайп» подобным образом. Разозленные комментаторы заметили, что артист «переживет и Собчак, и Гудкова».

«Собчак совсем не умеет шутить. Получается у нее грубо, зло и обидно», — заметил Илья Терентьев.

«Гадость какая. Как вообще эта гламурная нечисть имела право прикоснуться ко всеми уважаемому, любимому советскому и российскому актеру театра и кино, театральному режиссеру, поэту и писателю, народному артисту РСФСР Валентину Гафту? Долгих и счастливых лет ему! Спасибо, что он с нами», — раскритиковал Собчак Борис Николаев.

Выпуски шоу Собчак, как не раз отмечали пользователи Сети и даже известные личности, получаются более чем эмоциональными, даже порой скандальными. Например, однажды она довела свою гостью, телеведущую Регину Тодоренко до слез. Блогер Лена Миро считает, что Собчак подставляет героев своих интервью ради просмотров, поэтому звездам, по ее мнению, стоит держаться подальше от «блондинки в шоколаде».

Сам Гудков во время беседы с Собчак признался, что знакомые отговаривали его идти на интервью, иначе он непременно «измажется».