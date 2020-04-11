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Пригожин шокирован поведением россиян на самоизоляции

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Пригожин шокирован поведением россиян на самоизоляции

Москва, 11 апреля. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал поведение россиян при самоизоляции. По его словам, он был шокирован, увидев, сколько много людей гуляет по улицам.

«Удивительные у нас, однако, люди. И все нам не урок», — написал продюсер в пояснении к видеообращению на своей странице в Instagram.

Он сообщил, что впервые за три недели выбрался в городе и увидел огромное количество машин.

«Это повергло меня просто в шок», — сказал артист, комментируя обстановку в городе.

Пригожин возмущен, что призывы оставаться дома с экранов телевидения и в Интернете всех руководителей государств, правительств — не только России, но и Италии — не авторитетны для общества. По его словам, он не понимает, как можно игнорировать эти призывы.

Муж певицы Валерии считает, что из-за того, что люди не остаются дома, властям приходится ужесточать меры по борьбе с распространением инфекции. Он допустил итальянский сценарий развития ситуации в России, отметив, что такое будет возможно из-за «безалаберности и безответственности» граждан.

«Ребята, ну, что вы делаете? Куда вы все претесь? Почему вы не хотите посидеть немного дома, взаперти? Почему обязательно нужна палка для всех?» — сказал артист. Он выразил также мнение, что россияне готовы винить кого угодно, но только не себя, когда ситуация в коронавирусом в стране будет ухудшаться.

На сегодняшний день в России число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 11 тысяч человек. Инфицированные есть почти в каждом регионе. Власти приняли ряд мер по противодействию распространения инфекции. В частности, со следующей недели в Москве и Московской области начнет действовать пропускной режим.

В НИИ Склифосовского заявили, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве еще не наступил

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