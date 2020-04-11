Разработка безопасной вакцины от коронавируса в России займет год

Санкт-Петербург, 11 апреля. Руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии, профессор Андрей Козлов заявил, что в России разработка вакцины от коронавируса займет около года. При этом речь идет о безопасной ДНК-вакцине, заявил специалист.

По словам Козлова, особенности данного лекарства заключаются в том, что гены вируса вставляются в вектор на основании ДНК. Преимущество ее заключается в том, что данная вакцина не имеет побочных эффектов.

«ДНК-вакцина очень безопасная, она синтезирует в организме те белки, которые туда вставили, и на них разрабатывается иммунитет. Мы уже посчитали, какие гены нужно использовать для вакцины, в какие вектора вставить», – цитирует Козлова «Пятый канал».

Также профессор отметил, что вирус способен поражать нервную систему человека. Часто в практике врачей встречаются случаи, когда у больных наблюдались потеря вкуса и запаха, рассеянность, эпилептические проявления.

Напомним, ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии COVID-19 в России — начало июня.