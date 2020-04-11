Москва, 11 апреля. Депутат Государственной думы России Борис Чернышов предложил увеличить число бюджетных мест в российских медицинских вузах для будущих инфекционистов и вирусологов.

«Предлагается увеличить количество бюджетных мест для инфекционистов и вирусологов (в том числе в ординатуре) специализированных вузов Российской Федерации, чтобы в наше опасное время Россия была подготовлена и имела больше специалистов такого профиля», — приводит RT фрагмент текста.

Свое обращение парламентарий направил руководству Минздрава и Минобрнауки. На сколько необходимо увеличить число бюджетных мест по этим направлениям, депутат не уточнил.

По мнению члена Государственной думы, пандемия коронавируса показала, как важны инфекционисты и вирусологи. И в будущем, как считает Чернышов, нужно задуматься не только о лекарствах от тех или иных заболеваний, но и врачах, которые в первую очередь помогают бороться с эпидемией.

Вспышка неизвестной инфекции была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения установили возбудителя — новый тип коронавируса. Китайские власти обвинили в причастности к созданию смертного вируса США. Некоторые эксперты нашли тому доказательства — бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин сообщил, что вирус был создан в лаборатории Пентагона еще пять лет назад.