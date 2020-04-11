В Москве введут пропускной режим. События дня. ФАН-ТВ

В Москве введут пропуска
В Москве со следующей недели появится пропускной режим, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Сначала пропуска введут для поездок на работу, потом — для других целей, наконец, если понадобится, на передвижение внутри района, уточнил градоначальник. О сроках сообщат дополнительно.
«Пропускной режим передвижения по городу — это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей — выбора нет. Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают эти установленные ограничения», — подчеркнул мэр.
Ситуация с распространением коронавируса в Москве с понедельника начала ухудшаться, растет количество тяжелых больных.
Китай поможет РФ с пандемией
Правительство Китая решило направить в Россию группу экспертов по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Чжао Ли Цзянь. По данным китайского МИД, группа экспертов была сформирована национальным комитетом по здравоохранению. Специалисты отправились в Россию утром 11 апреля. Напомним, китайский город Ухань стал первым населенным пунктом, где произошла вспышка коронавируса нового типа. Сейчас болезнь там пошла на спад.
США введут санкции за оставленных граждан
Президент США Дональд Трамп подписал указ, по которому Вашингтон может наложить санкции на страны, откладывающие эвакуацию своих граждан на фоне вспышки коронавируса. Согласно документу, под ограничения могут попасть страны, отказывающиеся или откладывающие «прием своих граждан, подданных или резидентов из Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии». Предполагается, что информацию о таких случаях будет собирать министерство внутренней безопасности США, после чего ее передадут в Госдеп. По данным Университета Джона Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в США превысило полмиллиона человек.
«Циркон» поступит на вооружение в 2022 году
Новейшая гиперзвуковая ракета «Циркон» должна быть принята на вооружение армией России через два года. До этого момента ракета будет проходить испытания на фрегате и подлодке. Уточняется, что в текущем году должно закончиться тестирование гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков». Корабль будет поражать мишени, расположенные как на берегу, так и в море. В следующем году планируется начать испытания «Циркона» на головной многоцелевой подводной лодке проекта 885 «Северодвинск».