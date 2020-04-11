В Москве введут пропускной режим. События дня. ФАН-ТВ

В Москве введут пропуска

В Москве со следующей недели появится пропускной режим, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Сначала пропуска введут для поездок на работу, потом — для других целей, наконец, если понадобится, на передвижение внутри района, уточнил градоначальник. О сроках сообщат дополнительно.

«Пропускной режим передвижения по городу — это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей — выбора нет. Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают эти установленные ограничения», — подчеркнул мэр.

Ситуация с распространением коронавируса в Москве с понедельника начала ухудшаться, растет количество тяжелых больных.