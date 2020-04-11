Скоро в России от коронавируса вылечатся около 1 000 человек

Москва, 11 апреля. В течение апреля в России должно резко возрасти число пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции. Данный прогноз сделал ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

Эксперт также отметил, что, лечение большинства зараженных занимает около двух недель.

«Исходя из этого, можно предположить, что до конца апреля в России будет больше тысячи выздоровевших, так как у нас только около 20% тяжелых, остальные средней тяжести и легкие», – цитирует Малеева РИА Новости.

Он также отметил, что бывают и тяжелые случаи, когда на лечение может потребоваться до двух месяцев.

Напомним, согласно последним данным, в России зараженными новыми типом коронавирусной инфекции числятся 11 917 человек. При этом от заболевания умерло 97 пациентов, на поправку пошли 795, сообщает «Газета.ru».