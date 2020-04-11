Доктор Мясников заявил, что предстоящие дни должны показать эффект самоизоляции

Москва, 11 апреля. Предстоящие дни должны показать, насколько тщательно и продуктивно россияне соблюдают самоизоляцию. К такому выводу пришел врач и телеведущий Александр Мясников. По словам доктора, если поступление больных будет расти, значит мы продолжаем заражать друг друга. Если темпы инфицирования спадут, то все делается правильно, сказал врач.

Соответствующий прогноз Мясников сделал в своем Telegram-канале. Он также отметил, что сегодня тяжело больными коронавирусом является те граждане, которые заразились до начала самоизоляции.

«Те, кто заразился до начала карантина и в те теплые деньки, когда многие не приняли предупреждения всерьез и стали устраивать многочисленные пикнички, воспользовавшись «свободным» временем», – написал Мясников.

Врач также заявил, что режим самоизоляции и жестких ограничений не сможет продолжаться долго, так как это сильнейшее испытание как для людей, так и для экономики. Поэтому принимаемые меры должны быть максимально эффективны. В противном случае, «мы все эти недели мучались зря», заявляет врач.

Кроме того, Мясников отметил, что вскоре страну ожидает День Победы.