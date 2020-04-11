Власти Тюмени заявили о первой смерти от коронавируса в регионе

Тюмень, 11 апреля. Пожилая женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончалась в Тюмени. Данный летальный исход стал первым в регионе, сообщает пресс-служба оперативного штаба по распространению SARS-CoV-2 в области.

По имеющимся данным, 66-летняя пациентка прибыла в регион из Москвы. Состояние больной было осложнено хроническими заболеваниями.

«С первого дня, по оценкам врачей, она была в тяжелом состоянии и находилась на ИВЛ. Врачи сделали все, чтобы ее спасти, боролись до последнего, но женщина скончалась», – сообщает оперштаб Тюменской области.

Напомним, ранее в Тюмени китайская студентка, у которой обнаружили коронавирус, была выписана из больницы. Проведенные лабораторные исследования показали, что у девушки со здоровьем все в порядке. Она уточнила, что других студентов, контактировавших с ней, по окончании карантина тоже выпишут из больницы, все результаты анализов на коронавирус у них отрицательные

По последним данным более 100 тысяч человек в мире стали жертвами новой коронавирусной инфекции. Общее число заболевших — 1 694 954. Больше всего зараженных в США, Испании, Италии, Франции, Германии и Китае. Кроме того, много инфицированных в Великобритании и Иране. В остальных странах заражены меньше 50 тысяч человек.