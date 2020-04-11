Агент Прилучного назвала «враньем» информацию о пьяном буйстве актера

Москва, 11 апреля. Агент актера Павла Прилучного Екатерина Сычева назвала «враньем» информацию об избиении им своей супруги Агаты Муцениеце.

Напомним, накануне Муцениеце в аккаунте своей матери в соцсети опубликовала обращение, в котором рассказала, что ее муж якобы злоупотреблял спиртным все дни самоизоляции, после чего избил ее и выгнал из дома вместе с детьми, несмотря на угрозу заражения коронавирусной инфекцией.

«Почему я пишу с аккаунта мамы — Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел детей до слез. Он поднимал на меня руку. Он в неадеквате. Я не могу его остановить, он во время пандемии выгоняет нас из дома», — пояснила актриса.

Она подчеркнула, что не хотела придавать огласке этот семейный конфликт, но не видит другого способа защитить себя и детей.

«Это глупость и вранье», — прокомментировала рассказ женщины Сычева.

Отметим, Муцениеце и Прилучный расстались некоторое время назад, а в феврале публично объявили о разводе. Несмотря на это, они вынуждены жить в одном доме. Их брак продлился девять лет, у супругов — двое детей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что адвокат Сергей Жорин посоветовал Муцениеце пойти на полюбовный договор с актером в деле о расторжении брака.